Le monde du jeu vidéo n'est pas étranger aux prises de position politiques et sociales. Actuellement, c'est Microsoft, et par extension sa marque Xbox, qui se retrouvent ciblées par une campagne de boycott initiée par des soutiens du mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), avec des conséquences visibles directement sur la disponibilité de certains jeux.

Qu'est-ce que le mouvement bds ?

BDS est l'acronyme de "Boycott, Désinvestissement, Sanctions". Il s'agit d'un mouvement international initié par des acteurs de la société civile palestinienne qui vise à exercer des pressions économiques, académiques, culturelles et politiques sur Israël, dans le but, selon ses promoteurs, de mettre fin à certaines politiques jugées contraires au droit international concernant les Palestiniens. Ce mouvement international appelle au boycott de produits et entreprises qui auraient des liens avec ces politiques ou participeraient à l'économie israélienne de manière jugée problématique par le mouvement.

Pourquoi microsoft est-il ciblé ?

La raison invoquée par les soutiens du mouvement BDS pour cibler spécifiquement Microsoft est principalement liée à la participation de l'entreprise au "Project Nimbus". Il s'agit d'un contrat de plusieurs milliards de dollars pour la fourniture de services de cloud computing (informatique à distance) au gouvernement et à l'armée israélienne. Google et Amazon sont également parties prenantes de ce projet controversé. C'est donc la participation de Microsoft à ce contrat spécifique qui motive les appels actuels au boycott de la part du mouvement BDS et de ses sympathisants.

Le mouvement appelle ainsi les utilisateurs à couper leur abonnement au Xbox Game Pass, mais également à boycotter des jeux comme Minecraft, Call of Duty ou pointe même du doigt Oblivion Remastered.

Quelles conséquences dans le jeu vidéo ?

Ces appels au boycott ont trouvé un écho particulier dans le monde du jeu vidéo récemment. Plusieurs studios de développement indépendants ont annoncé publiquement le retrait de leurs jeux de la boutique Xbox et du service Game Pass. C'est le cas par exemple des créateurs de jeux comme Thirsty Suitors ou Venba, qui ont explicitement lié leur décision à l'appel du BDS et aux contrats de Microsoft. Parallèlement, des appels circulent pour boycotter les futurs jeux édités par Microsoft ou ses studios (comme Bethesda), visant parfois même des titres fraichement sortis comme Oblivion Remastered. Si l'impact financier direct sur un géant comme Microsoft reste probablement limité à ce stade, ces actions nuisent à l'image de la marque Xbox et créent des débats au sein de la communauté des joueurs.

On se rappelle que la célébration des 50 ans de Microsoft il y a quelques semaines avait été interrompue par des salariés du groupe reprochant à la direction de ne pas s'exprimer publiquement sur ses liens avec Israël et son implication directe ou indirecte dans les actions de l'État à l'encontre du peuple palestinien. Des employés portaient alors des T-shirts avec le message " Notre code tue-t-il des enfants, Satya ?", une question posée directement au PDG de Microsoft.

Ni Microsoft ni Xbox n'ont pour l'instant souhaité s'exprimer sur le mouvement BDS qui les vise.