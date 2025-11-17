La semaine du Black Friday est officiellement lancée ! Pour l'occasion, B&YOU dégaine une série spéciale nommée "Black Edition". Ce forfait 4G de 80 Go ne mise pas sur la 5G, mais sur deux atouts majeurs : une enveloppe data à l'étranger plus généreuse et un prix réduit de 6,99 €/mois pendant 12 mois (puis 9,99 €/mois).

Voici ce que comprend le forfait :

En France métropolitaine

Internet : 80 Go en 4G.

Appels, SMS et MMS : illimités.

À l'étranger (UE & DOM)

Internet : 30 Go utilisables en itinérance.

Appels, SMS et MMS : illimités (inclus depuis ces zones vers la France/UE/DOM).

➡️ Point clé Black Edition : l'enveloppe de 30 Go est un avantage de cette version 4G, puisqu'elle est supérieure à celle de l'offre 80 Go 5G standard (qui n'inclut que 25 Go).

Les plus de l'offre

En bonus, l'abonnement à Perplexity Pro est offert pendant 12 mois. De plus, l'assistance client est disponible 24h/24 via l'application B&YOU.

⚡️Découvrir le forfait B&YOU 80 Go 4G Black Edition à 6,99 €/mois pendant 1 an

À retrouver aussi dans nos bons plans mobile :