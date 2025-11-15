YouPrice vient de mettre à jour son populaire forfait "Le Turbo". Pour seulement 1 euro de plus par mois, l'enveloppe de données mobiles a été augmentée de 50 Go, passant ainsi à un total de 250 Go.
Ce forfait flexible vous permet de choisir votre réseau tout en profitant d'une enveloppe data massive.
Tarifs au choix :
- 10,99 €/mois sur le réseau Orange (4G / 5G)
- 9,99 €/mois sur le réseau SFR (4G / 5G)
Communications incluses
➡️ En France métropolitaine :
- 250 Go d'internet (débit réduit au-delà et/ou hors forfait facturé à 0,0035 €/Mo)
- Appels, SMS et MMS illimités.
➡️ En déplacement (UE et DOM) :
- 12 Go d'internet (décomptés de votre enveloppe globale de 250 Go).
- Appels, SMS et MMS illimités (vers la France métropolitaine et les zones définies).
La carte SIM / eSIM est facturée 5 €, avec l'eSIM disponible sur le réseau Orange uniquement.
⚡️ Découvrir le forfait YouPrice "Le Turbo" 250 Go 5G sur réseau Orange ou SFR
