NRJ Mobile lance pour une durée limitée une série spéciale particulièrement intéressante : un forfait 5G avec 150 Go de data pour seulement 7,49 €/mois, sans aucun engagement. Une offre idéale pour profiter du très haut débit mobile à petit prix.
En France métropolitaine
- Appels, SMS et MMS illimités (vers les fixes et les mobiles en France).
- 150 Go d'internet en 5G sur le réseau de Bouygues Telecom (débit réduit au-delà).
Depuis l'Europe et les DOM
- Appels, SMS et MMS illimités (vers la France métropolitaine ET vers les autres pays d'Europe et les DOM).
- 24 Go d'internet (enveloppe dédiée en plus de vos 150 Go français).
La carte SIM vous sera facturée 1 € lors de la souscription, sauf si vous achetez un nouveau téléphone mobile en même temps (dans ce cas, elle est offerte).
