NRJ Mobile lance pour une durée limitée une série spéciale particulièrement intéressante : un forfait 5G avec 150 Go de data pour seulement 7,49 €/mois, sans aucun engagement. Une offre idéale pour profiter du très haut débit mobile à petit prix.

En France métropolitaine

Appels, SMS et MMS illimités (vers les fixes et les mobiles en France).

150 Go d'internet en 5G sur le réseau de Bouygues Telecom (débit réduit au-delà).

Depuis l'Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités (vers la France métropolitaine ET vers les autres pays d'Europe et les DOM).

24 Go d'internet (enveloppe dédiée en plus de vos 150 Go français).

La carte SIM vous sera facturée 1 € lors de la souscription, sauf si vous achetez un nouveau téléphone mobile en même temps (dans ce cas, elle est offerte).

➡️ Découvrir le forfait NRJ Mobile 150 Go 5G à 7,49 €/mois



Voici aussi d’autres bons plans actuellement proposés par les opérateurs virtuels :