Auchan Télécom propose actuellement une offre limitée : un forfait mobile incluant 60 Go de données en 4G pour 4,99 € par mois, disponible pendant quelques jours seulement.

Ce forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, avec une enveloppe internet confortable de 60 Go en 4G sur le réseau de Bouygues Télécom. L'un de ses grands avantages est l'absence de hors forfait : si vous dépassez ces 60 Go, votre débit est simplement réduit jusqu'au mois suivant, sans frais supplémentaires.

Depuis l'Europe et les DOM, vous conservez les appels, SMS et MMS illimités (vers la France et vers ces mêmes destinations). Vous disposez également d'une enveloppe internet distincte de 19 Go.

La carte SIM vous sera facturée seulement 1 € lors de la souscription, et elle est même offerte si vous choisissez d'acheter un nouveau téléphone mobile avec votre forfait.

➡️ Découvrir le forfait Auchan Télécom 60 Go 4G pour 4,99 €/mois





