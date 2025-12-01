Début de mois brutal pour le marché des cryptomonnaies. Une onde de choc a provoqué une chute de plus de 5 % du Bitcoin, tombé sous les 86 000 dollars, et a entrainé dans son sillage l'ensemble des altcoins.

Au cœur de la tourmente : des liquidations massives de positions à effet de levier et un incident technique sur la plateforme DeFi Yearn Finance qui a sapé la confiance des investisseurs.

L'entame du mois de décembre a été marquée par une violente correction sur les actifs numériques. Après avoir tenté une timide reprise en fin de semaine dernière, le Bitcoin a brutalement dévissé de plus de 5 %, se négociant aux alentours de 86 000 dollars, tandis que l’Ethereum reculait de plus de 6 % pour s'établir près de 2 815 dollars.

Cette baisse généralisée a touché l'ensemble des cryptomonnaies majeures, de Solana à XRP en passant par Dogecoin, avec des pertes comprises entre 4 % et 8 %. Le mouvement vendeur s'est intensifié durant les heures de cotation asiatiques, catalysé par une combinaison de facteurs techniques et un sentiment de marché globalement prudent.

Cascade de liquidations et paris haussiers sanctionnés

Ce plongeon a déclenché une vague de liquidations forcées, atteignant près de 650 millions de dollars sur les principales plateformes d'échange. Les données montrent que près de 90 % de ces positions étaient des « longs », des paris spéculatifs sur une hausse des cours qui ont été sanctionnés sans ménagement.

Les plateformes comme Binance, Hyperliquid et Bybit ont chacune enregistré plus de 160 millions de dollars de liquidations, illustrant l'exposition excessive de certains opérateurs.

Ces fermetures de positions en cascade se produisent lorsqu'un trader ne peut plus couvrir les exigences de marge de son prêt. L'exchange clôture alors automatiquement sa position pour limiter les pertes, ce qui accentue la pression vendeuse et peut entraîner une réaction en chaîne, comme celle observée ce lundi.

La plus importante liquidation individuelle concernait une position sur l'ETH d'une valeur de près de 15 millions de dollars sur Binance.

L’étincelle Yearn Finance et la contagion du marché

Si le terrain était déjà glissant, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres semble provenir de l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi). La plateforme Yearn Finance a signalé un « incident » au sein de sa pool de liquidité yETH.

Selon les premières informations, une faille aurait permis à un attaquant de créer une quantité massive de tokens yETH à partir de rien, inondant le marché d'une offre invalide et détruisant la confiance dans les actifs sous-jacents de la pool.

Cette perturbation a immédiatement semé la panique, poussant les investisseurs à se délester de leurs positions par crainte d'une contagion. L’incident Yearn Finance a agi comme un catalyseur, exacerbant la volatilité sur des actifs pourtant non directement corrélés.

Cet événement rappelle une nouvelle fois les risques systémiques inhérents à un écosystème encore jeune et complexe.

Un contexte macroéconomique déjà fragile

Cette purge intervient dans un climat d'investissement déjà tendu. Le marché sortait d'un mois de novembre difficile, marqué par des sorties record sur les ETF Bitcoin au comptant et une faible liquidité, notamment le week-end.

L'incertitude macroéconomique ambiante continue de peser sur le moral des investisseurs. Bien que la probabilité d'une baisse des taux de la Réserve Fédérale américaine en décembre ait grimpé, cette perspective n'a pas suffi à rassurer durablement.

Les déclarations du président américain Donald Trump sur la future nomination à la tête de la Fed ainsi que les avertissements de la banque centrale chinoise contre les activités illégales liées aux cryptos ont également contribué à ce sentiment d'aversion au risque.

Les analystes estiment que le positionnement des traders est désormais plus sain après cette purge, mais préviennent que la nervosité pourrait persister, ouvrant la voie à d'importantes fluctuations de prix à court terme.