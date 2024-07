Le Bitcoin est passé début juillet sous les 60 000 dollars dans un contexte toujours incertain concernant l'évolution des taux de la Réserve Fédérale américaine et des derniers développements de l'affaire Mt.Gox.

Il aura fallu un événement historique ce 14 juillet 2024 pour redonner des couleurs aux cryptomonnaies : la tentative d'assassinat de Donald Trump, touché à l'oreille par un sniper neutralisé quelques dizaines de secondes plus tard lors d'un meeting pour la candidature à la Maison Blanche.

Les images d'un Donald Trump le poing levé et le visage grave entouré de ses gardes du corps collés à lui tandis qu'un drapeau américain flotte au vent au-dessus fait déjà le tour du monde et raffermit singulièrement la position de l'homme d'Etat, candidat républicain prêt pour un nouveau mandat face à un Joe Biden démocrate en poste mais dont l'image s'est écornée ces dernières semaines et qui interroge sur sa capacité à se maintenir en poste.

Trump, ce candidat pro-cryptomonnaies

C'est peut-être la séquence (comme disent les journalistes politiques) qui va définitivement donner un coup d'avance à Donald Trump pour la reconquête de la présidence américaine.

Les affaires sont les affaires et cet épisode, qui a peut-être changé le cours de l'Histoire, met en avant un candidat qui s'est dit très favorable aux cryptomonnaies et décidé à lever les freins qui empêchent son développement.

Face à cette nouvelle perspective, le cours du Bitcoin a ainsi gagné plus de 8% ce dimanche 14 juillet tandis que l'Ether est remonté de près de 7%. L'élection n'est pas encore gagné mais ce type d'événement fait partie des signes que cherchent les investisseurs crypto pour tenter de deviner l'avenir.

Rebond épisodique ou tendance plus large ?

Après la phase de hausse en début d'année qui avait permis au Bitcoin d'atteindre un nouveau record de valeur à 73 000 dollars, entre validation des fonds ETF Bitcoin Spot et le halving du Bitcoin du mois d'avril, le cours de la monnaie virtuelle s'était franchement retranché depuis et se cherchait des raisons d'espérer.

L'événement autour de Donald Trump ce week-end vient peut-être de lui apporter un signe positif, dont il reste à voir s'il résistera dans le temps.