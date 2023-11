Le marché des cryptomonnaies est émaillé de scandales et de faillites d'entreprises et de plate-formes sous le coup de piratages, d'agissements délictueux de leurs dirigeants ou pour un certain décalage entre leurs actions et les réglementations, permettant des transactions qui alimentent toutes sortes de trafic.

L'affaire Binance entre dans cette dernière catégorie. La plate-forme d'échange en cryptomonnaies, l'une des plus importantes au monde, a été sanctionnée d'une lourde amende de 4 milliards de dollars pour ne pas avoir correctement mis en place des procédures de contrôle sur des transactions douteuses concernant des activités de trafic de drogue et terroristes.

Menace de régulation et de sanctions fortes

Et plus encore que l'effondrement de la plate-forme FTX fin 2022 qui relève de la gloutonnerie de ses dirigeants, elle permet au gouvernement américain de lancer un avertissement au secteur des cryptomonnaies.

Le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo a ainsi prévenu que le gouvernement des Etats-Unis pourrait débrancher les entreprises crypto frauduleuses de l'économie US si elles sont incapables de traiter les problématiques de blanchiment de l'argent des activités frauduleuses.

Il a fait valoir que l'absence de contrôle de ces flux d'argent issus d'activités illicites constituent une menace pour les Etats-Unis et seront considérés comme tels : "nos actions tout au long de l'année passée envoient un message clair : nous n'hésiterons pas à déployer des mesures fortes au sein du gouvernement pour garantir notre sécurité nationale".

Des lignes rouges à ne pas franchir

Le gouvernement Biden a déjà commencé à faire bouger les lignes en demandant une législation qui permettrait au Trésor américain d'avoir autorité et pouvoir de sanction sur les marketplaces crypto, relève Reuters.

La menace pour la sécurité nationale relève surtout du financement des activités terroristes masqué par l'anonymat permis avec les échanges de cryptomonnaies. Le gouvernement américain était déjà intervenu en octobre pour perturber les flux financiers alimentant le mouvement Hamas après son attaque contre Israel au début du mois dernier.

La menace d'une régulation renforcée plane depuis des années au-dessus du secteur des cryptomonnaies et les nouvelles circonstances mondiales pourraient relancer le sujet. Toutefois, le cours des monnaies virtuelles semble offrir une plus grande résilience face à ce type d'information et moins souffrir de très fortes variations.