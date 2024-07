La validation des premiers fonds ETF (Exchange Traded Fund) en Bitcoin par le gendarme boursier américain en début d'année avait créé une dynamique positive pour le Bitcoin et le marché des cryptomonnaies.

Elle devait se poursuivre avec le halving du Bitcoin en avril, opération qui rend la monnaie virtuelle plus difficile à générer et tend à augmenter sa valeur. Les prévisions flamboyantes d'un Bitcoin à plusieurs centaines de milliers de dollars étaient de retour et, comme une préparation à cette envolée, le cours a effectivement battu son record historique en dépassant les 73 000 dollars.

La Fed reste prudente, les cryptomonnaies aussi

Depuis cet événement, le cours s'est progressivement replié, d'abord vers 65 000 dollars puis vers 60 000 dollars, malgré le nouveau cadre de confiance posé avec les fonds ETF.

Les incertitudes économiques et politiques se maintenant, un certain climat de défiance s'est installé et le Bitcoin a reculé pour la première fois depuis plusieurs mois en-dessous de 60 000 dollars pour descendre jusqu'à 56 000 dollars avant de se reprendre un peu.

L'une des raisons principales attribuées à ce soudain recul de 5% vient de l'hésitation de la Banque fédérale américaine à abaisser les taux d'intérêts tant que les données économiques ne confirment pas une réduction du taux d'inflation aux Etats-Unis, rapporte CNBC.

Un effet du halving qui doit encore se manifester

Le contexte économique n'étant pas encore favorable, le marché des cryptomonnaies a connu une chute globale, l'Ether n'étant pas épargné non plus en reculant également de 5%.

Les effets du halving ne se manifestant généralement que quelques mois après l'opération technique, il reste des observateurs et des investisseurs pour espérer encore voir le Bitcoin atteindre des valeurs jusqu'à 150 000 dollars, mais peut-être plutôt en 2025.