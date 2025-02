Avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, on allait voir ce qu'on allait voir en matière de cryptomonnaies. Lorsqu'il n'était encore que candidat, il s'était prononcé en faveur des monnaies virtuelels et du Bitcoin en particulier en voulant faire des Etats-Unis la plus grande nation crypto mondiale.

Son investiture en tant que 47ème président des Etats-Unis a échauffé les esprits pemettant au Bitcoin d'atteindre un nouveau record dans l'attente des premières mesures favorables au secteur.

Elles ne sont venues que quelques jours plus tard et avec moins de force qu'espéré. Certes, le gendarme boursier américain, la SEC, devrait être plus conciliant sur le sujet tandis qu'un groupe de travail est mis en place pour évaluer l'intérêt de créer une réserve stratégique fédérale, mais le marché s'attendait sans doute à des mesures plus fortes.

Les tarifs douaniers de Trump inquiètent

Le secteur crypto a été pris dans un cycle attentiste laissant tout de même la valeur du Bitcoin au-dessus des 100 000 dollars. Sauf que depuis plusieurs, Donald Trump met en application une guerre des nerfs pour obtenir des concessions non plus de ses adversaires mais jusqu'à ses alliés proches afin de redonner sa grandeur aux Etats-Unis et le respect qui lui serait dû.

En menaçant de secouer l'équilibre géographique mondial et en utilisant à tout va la menace des taxes douanières, le nouveau président des Etats-Unis crée une incertitude qui fragilise la confiance des marchés.

Le Bitcoin a ainsi perdu environ 7% en quelques heures, reculant jusqu'à 93 600 dollars tandis que l'Ether, deuxième cryptomonnaie du marché, a dévissé de plus de 20% après la mise en place de taxes douanières de 25% sur le Mexique et le Canada, et de 10% pour les produits chinois.

Considéré comme une valeur-refuge capable de résister aux grands événements économiques, le Bitcoin n'en est pas moins soumis à la perte de confiance des investisseurs et au comblement de leurs pertes sur d'autres marchés tandis que l'Ether n'est pas certain de figurer dans la future réserve stratégique américaine, et se montre ainsi plus fragile.

Préparatifs de guerre (commerciale)

Alors que les analystes il y a quelques jours encore rivalisaient de prédictions anticipant un Bitcoin capable d'atteindre assez rapidement une fourchette de 150 000 à 180 000 dollars, c'est plutôt le support à 90 000 dollars qui est scruté dans l'immédiat.

S'il ce plancher ne résiste pas, le Bitcoin pourrait alors chuter jusqu'à 80 000 dollars, son prochain seuil de résistance et le point le plus faible des estimations récentes. Comme très souvent, les petits investisseurs arrivés tardivement risquent de se faire piéger.

Pour le moment, le Bitcoin a dévissé de 16% de sa valeur record de 109 000 dollars environ obtenue vers le 20 janvier et se rapproche de sa valeur de début d'année (93 400 dollars environ).

Ces mouvements puissants de va et vient des valeurs crypto sont connus et ne préfigurent pas de ce qui peut se passer par la suite, tant ils sont sensibles aux événements économiques et même aux simples déclarations de certaines personnalités.