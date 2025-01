Le marché des cryptomonnaies est très influencé par les actions et les déclarations de Donald Trump et ce, depuis sa campagne présidentielle et sa volonté nouvelle d'assouplir la régulation des monnaies virtuelles.

Sur le point de prendre ses fonctions de 47ème président des Etats-Unis, le milliardaire a suscité une nouvelle envolée du Bitcoin au point d'atteindre un nouveau record de valeur (ou ATH) en dépassant légèrement les 109 000 dollars l'unité.

La croyance générale est que Trump va très vite annoncer les premiers décrets devant faciliter le marché des cryptomonnaies et l'engager un peu plus dans l'économie réelle et la rapprocher d'une alternative aux monnaies fiduciaires.

Trump meme : tout réside dans la confiance

Presque dans le même temps, Donal Trump a lancé ce week-end sa propre cryptomonnaie à son nom, $Trump, et qui est du type meme coin, à savoir ici une monnaie non rattachée à l'économie mais plutôt liée à l'image renvoyée par Donald Trump et la confiance qu'il peut inspirer, avec une haute valeur spéculative.

Dès son annonce vendredi soir, le meme coin Trump a connu une envolée portant sa valeur à 45 dollars et assurant une capitalisation de 9 milliards de dollars. L'entreprise gestionnaire de l'opération, Fight Fight Fight LLC, a émis 200 millions de jetons au lancement et doit en mettre sur le marché 800 millions supplémentaires d'ici trois ans.

Cela représente un pactole potentiel de plusieurs dizaines de milliards de dollars dont une partie pourrait entrer dans la fortune personnelle de Donald Trump et en faire l'une des trente personnalités les plus riches de la planète au cours actuel mais gare à la volatilité de ce type de monnaie virtuelle.

Dans un joyeux mélange des genres, si la monnaie virtuelle porte le nom du nouveau président des Etats-Unis, un avertissement lors de son achat rappelle sa nature purement spéculative et le fait qu'elle n'est pas politique et n'a aucun lien avec une "campagne politique, un parti ou une agence gouvernementale".

Et comme si cela ne suffisait pas, Melania Trump, épouse de Donald, a également lancé son meme coin $MELANIA ce dimanche soir, qui a rapidement engangré une valeur de plus d'un milliard de dollars.

Donald Trump, d'opposant à allié de dernière minute des cryptos

Il est intéressant de se rappeler qu'il y a moins de dix ans, Donald Trump était fermement opposé aux cryptomonnaies. Ce n'est que durant la campagne présidentielle qu'il s'est soudainement déclaré en faveur des monnaies numériques en évoquant l'idée d'un soutien et même de la constitution d'une réserve fédérale stratégique.

La tentative d'assassinat, un tournant dans la campagne de Trump

L'idée centrale semble être surtout de ne pas laisser d'autres nations, et notamment la Chine, en profiter et de disposer d'un certain contrôle ou plutôt d'une influence sur le secteur puisque l'on parle ici de monnaies décentralisées.

Une chose est sûre : beaucoup d'espoirs sont mis dans l'attitude de Donald Trump vis à vis du marché crypto là où Joe Biden a conservé une ligne plutôt hostile, rappelant que les cryptomonnaies financent aussi des activités illicites et terroristes en (presque) toute discrétion.