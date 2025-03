C'est la magie, ou la malédiction, des cryptomonnaies : une simple déclaration bien placée pour plomber ou faire s'envoler le cours des monnaies virtuelles. Les dispositifs stabilisateurs avaient modéré ces grosses évolutions de valeur mais n'est pas Trump ou Musk qui veut.

Depuis l'investiture de Donald Trump le 20 janvier, le cours du Bitcoin n'a quasiment pas cessé de perdre du terrain, faute de certitudes concernant les mesures d'assouplissement de la réglementation promises durant sa campagne.

La disparition du sujet au milieu des nombreuses mesures tonitruantes du nouveau maître de la Maison Blanche avait fait craindre une mise au second plan des cryptomonnaies même si la question d'une réserve fédérale stratégique de crypto n'était pas écartée.

Donald Trump relance l'idée d'une réserve stratégique

De son dernier record à près de 110 000 dollars, la monnaie phare des cryptomonnaies avait progressivement reculé jusqu'à un plus bas largement sous les 80 000 dollars la semaine dernière, les investisseurs étant secoués par les incertitudes économiques provoquées par les décisions de Trump.

En confirmant ce week-end la création d'une réserve fédérale stratégique de cryptomonnaies et en affichant son souhait d'y inclure plusieurs monnaies virtuelles, et pas seulement le Bitcoin comme anticipé jusqu'à présent, le président des Etats-Unis a redonné un puissant coup d'accélérateur au secteur.

Le Bitcoin est remonté en quelques heures à plus de 92 000 dollars, entraînant avec lui le reste des cryptomonnaies, d'autant plus que Trump a listé sur son réseau social Truth Social les monnaies qui entreront dans la future réserve stratégique : Bitcoin, Ether, XRP, Solant et Cardano.

Il a redit son intention de faire des Etats-Unis la capitale mondiale des cryptos et une nouvelle fois dénoncé les faiblesses du gouvernement précédent sur ce sujet. Les différentes monnaies concernées ont aussitôt connu des progressions de 15 à 30%.

Une confiance retrouvée

Les observateurs notent avec délice que Donald Trump a bien évoqué une réserve, avec des processus d'achat et de vente au mieux des intérêts américains, et non un simple gardiennage des cryptomonnaies déjà détenues.

Cette crainte d'une gestion a minima semble envolée, même si des doutes persistent sur les intentions réelles, et les regards se tournent maintenant vers le premier sommet crypto de la Maison Blanche prévu pour la fin de la semaine qui donnera peut-être l'occasion de détailler ces nouveaux projets.

Une nouvelle fois, un mot d'une personnalité influente suffit à retourner complètement la tendance dans le secteur crypto, ce qui n'est pas vraiment un gage de stabilité mais les investisseurs veulent croire en une dynamique Trump.