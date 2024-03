Depuis le début de l'année et la validation par la SEC des fonds ETF adossés au Bitcoin, la monnaie virtuelle a connu une progression régulière de sa valeur, la rapprochant peu à peu de son plus haut historique.

Ces dernières semaines, le Bitcoin a franchi le cap des 60 000 dollars, témoignant d'un retour de la confiance des investisseurs dans une nouvelle phase de montée du cours alimentée également par des achats massifs du côté des baleines, ou whales, agissant comme des signes précurseurs d'une belle progression.

Nouveau record...et ce n'est peut-être pas fini

En toile de fond, il y a également la perspective du halving du Bitcoin en avril prochain, opération qui va durcir les conditions du cryptominage en rendant de nouvelles unités de la cryptomonnaie encore plus difficiles à obtenir, dans la perspective d'un maximum de 21 millions de Bitcoin générables et alors que 19 millions ont déjà été extraits.

Tous ces éléments, en se cumulant, ont rapidement ramené le Bitcoin vers sa valeur maximale proche des 69 000 dollars obtenus fin 2021. La monnaie virtuelle vient de s'offrir un nouveau record ce mardi en grimpant à 69 202 dollars.

Le passage du record a été marqué par une brutale chute juste après, faisant redescendre la monnaie virtuelle jusqu'à un peu de 61 000 dollars, sans doute du fait de prises de bénéfices avant de revenir progressivement à 63 000 dollars puis désormais 66 000 dollars.

Et ensuite ?

La valeur a connu une énorme progression de plus de 40% sur le seul mois de février et de plus de 160% depuis le dernier seuil stable de fin 2023. Les scandales et effondrements de plates-formes sur 2022 et 2023 ont un temps maintenu le Bitcoin sur un seuil d'attente autour de 20 000 dollars mais les événements favorables et surtout stabilisateurs (fonds ETF, débtut de soutien de grands investisseurs) autour de la cryptomonnaie ont depuis compensé une certaine frilosité.

La question qui se pose maintenant est de savoir si le cours va continuer de progresser avec la perspective du halving dans un mois ou se calmer et redescendre, hors événements perturbateurs qui pourraient entraîner une chute aussi brutale que l'ascension a été rapide, dans la tradition de cette ressource décidément pas comme les autres.