L'élection de Donald Trump comme 47ème président des Etats-Unis n'est pas la seule raison du retour de la confiance des investisseurs dans les cryptomonnaies mais elle en a été un puissant catalyseur ces dernières semaines.

Passé de moins de 70 000 dollars à plus de 98 000 dollars en l'espace de 20 jours, le Bitcoin a connu un fort mouvement ascendant lui faisant gagner 40% en valeur et tutoyer de nouveaux ATH (All Time High).

La prédiction d'un cours à 100 000 dollars et au-delà proférée depuis des années semble plus que jamais à portée...mais ne s'est pas encore réalisée même si la monnaie virtuelle s'en est très fortement rapprochée en dépassant brièvement les 99 000 dollars en séance il y a quelques jours.

Prise de profits chez les gros investisseurs

Depuis 24 heures, les premiers signes d'une pause sont là et le cours du Bitcoin est en train de redescendre vers 92 000 dollars. L'une des principales raisons évoquées est que les gros investisseurs sont en train de prendre leurs profits et revendent une partie de leurs Bitcoins, renforçant l'offre par rapport à la demande.

C'est un mécanisme classique dans le mode de fonctionnement qui ne signifie pas forcément que le cours va désormais redescendre mais qui marque un arrêt dans la progression et un éventuel plateau.

Les analystes relèvent que le halving intervenu au printemps est de toute façon un facteur de hausse de la valeur du Bitcoin sur le long terme et que la cryptomonnaie a toujours du potentiel pour aller plus haut.

Une fois de plus, ce sont les très gros investisseurs (whales) qui mènent la danse. Un analyste interrogé par CNBC indique que l'un d'entre eux a vendu pour l'équivalent de 14 à 15 milliards de dollars de Bitcoin la semaine dernière, ce qui a pu avoir un impact sur la croissance de la valeur et envoyé un signal à d'autres acteurs.

En attendant que Donald Trump concrétise les promesses

Il y a aussi le fait que tout le monde s'est emballé sur l'hypothèse que Donald Trump va alléger la réglementation autour des cryptomonnaies mais que cela reste à démontrer, le nouveau président des USA n'entrant par ailleurs officiellement en fonction qu'en janvier prochain.

Le secteur est peut-être en train de jouer la prudence en attendant d'en savoir plus sur l'idée de faire des Etats-Unis la plus grande nation crypto et de constituer une réserve nationale de cryptomonnaies.

Tout cela ne se fera pas en un claquement de doigt, même en remplaçant le président de la SEC (Securities & Excange Commission), plutôt rétif aux cryptomonnaies, par une personne plus en phase avec les promesses de Donald Trump.

C'est peut-être ce qu'il faudra pour vaincre la barrière des 100 000 dollars, à moins que le secteur ne soit fortement redescendu d'ici là.