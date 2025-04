Le secteur crypto avait de grands espoirs d'assouplissement des réglementations avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Le nouveau président des Etats-Unis s'est contenté d'annonces a minima tout en profitant des effets de spéculation grâce à son meme coin $Trump lancé juste avant son investiture et des annonces sur les réseaux sociaux qui ont tour à tour euphorisé et déprimé les marchés, alimentant une volatilité que l'on n'avait plus rencontrée depuis un moment.

Depuis, le Bitcoin et les autres monnaies virtuelles ont plutôt été secouées par les effets des annonces économiques de Donald Trump, entre hausses des tarifs douaniers et yo-yo des grandes valeurs technologiques.

90 000 dollars, nouveau socle pour le bitcoin ?

Le cours du Bitcoin s'était à peu près stabilisé vers 80 000 dollars mais il vient d'entamer une remontée assez nette qui le porte au-delà de 90 000 dollars. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle (enfin, cela dépend pour qui).

Les passes d'arme entre Trump et Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, pour obtenir plus vite une baisse des taux directeurs, et les menaces directes pour l'évincer, font craindre pour les perspectives de l'économie US et tendent à faire chuter le dollar, les investisseurs se débarrassant de leurs liquidités face à un contexte trop incertain.

Face à une inquiétude qui s'étend, le Bitcoin semble retrouver son rôle de valeur refuge au même titre que l'or, après avoir un temps suivi les évolutions des grands indices boursiers.

Le Bitcoin redevient une valeur refuge

Comme le métal précieux, la monnaie virtuelle s'est appréciée de 9% depuis le début du mois d'avril quand l'indice S&P500 a reculé de 6% et que le dollar a perdu 5% de sa valeur, note CNBC.

Cette fonction de havre de paix dans des temps difficiles a déjà été observée précédemment mais la plus grande emprise des monnaies virtuelles sur l'économie réelle et certains véhicules financiers avait conduit les cryptomonnaies à suivre d'autres indicateurs.

L'affaiblissement du dollar, apparemment voulu par Donald Trump pour réindustrialiser l'Amérique, a surtout pour le moment pour effet de pousser les investisseurs à réinvestir dans les cryptomonnaies et les analystes s'attendent donc à une remontée prochaine...à moins bien sûr qu'un événement imprévu voire improbable casse cette nouvelle dynamique. Sous l'ère Trump, tout est possible.