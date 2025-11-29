Cdiscount lance son Black Friday avec des milliers de promotions sur toute l'offre (high-tech, gaming, électroménager, maison).
Aujourd'hui, voyons voir ce que le Black Friday Cdiscount nous propose d'intéressant au rayon petit électroménager !
Black Friday Cdiscount : TOP 10 petit électroménager
- Machine à café Bosch Tassimo Happy - Noir / Crème à 19,99 €
- Appareil à raclette et fondue 8 personnes Continental Edison à 39,99 € soit -20% (raclette, fondue et gril, 1100W, plaques interchangeables, 8 poêlons antiadhésifs + 8 spatules en bois + 6 pics en acier inoxydable, fondue 1,3 L)
- Friteuse sans huile Ninja Foodi AF200EU (7,6L) à 99,99 € soit -44% (capacité 7,6 L, double cuve, 4 programmes de cuisson, 2400W)
- Nettoyeur vapeur Karcher SC 4 Easy Fix à 154,99 € avec le code 15DES129 (2000W, 3,5 bars, cordon 4 m, suceur pour sol avec articulation flexible, réservoir à eau amovible, réglage de la vapeur sur 2 niveaux...)
- Multicuiseur Moulinex Cookeo YY5137FB 150 recettes - Bleu à 159,99 € avec le code 15DES129 (capacité 6 L, louche incluse, 150 recettes préprogrammées, 6 programmes, maintien au chaud...)
- Aspirateur sans fil lavant eau/poussière Tineco Floor One S5 Combo à 164 € avec le code 15DES129 (ajustement automatique puissance / débit d'eau / vitesse, indication sol propre, nettoyage sans traces plinthes et coins, direction pivotante, auto-nettoyage, autonomie 20 mins, roues automotrices...)
- Machine espresso avec broyeur Delonghi Magnifica S à 234,99 € avec le code 25DES249 (intensité, longueur, température et mouture réglables, 4 recettes de café, mousseur à lait...)
- Épilateur à lumière pulsée Braun Silk·expert Pro 5 - Or à 254 € avec le code 25DES249 (2 vitesses, capteur Skin pro 2.0 qui s’adapte automatiquement au teint de peau, jusqu’à 125 flashs par minute, pochette et 2 têtes incluses)
- Aspirateur robot laveur Roborock QR 598 à 314 € avec le code 25DES249 (8000 Pa, station multifonctionnelle, anti-enchevêtrement, détection des obstacles, programme de nettoyage idéal en fonction de la structure de la pièce...)
- Aspirateur sans fil Dyson V12 Origin + Adaptateur meubles bas à 324 € avec le code 25DES249 (120AW, autonomie 1h, pliage jusqu’à 90°, bouton de commande d’alimentation, filtration HEPA, 2 vitesses...)
