Alors que le studio Game Science a récemment annoncé travailler sur un tout nouveau jeu dans le même univers, Black Myth: Wukong n'est pas pour autant abandonné. Une mise à jour majeure, axée sur le polissage de l'expérience, a été déployée ce 13 octobre.

Au programme : des optimisations de performance, des corrections de bugs et un rééquilibrage. Mais la véritable surprise vient de la taille du patch, qui atteint un poids colossal de 93,5 Go sur PS5.

Que contient cette mise à jour massive ?

Game Science a décidé de pousser encore plus loin le polissage de Black Myth: Wukong. Cette nouvelle version 1.0.20.21756 apporte un "nombre considérable" d'améliorations, même si la liste complète n'a pas encore été détaillée. Les principaux changements visent à améliorer la stabilité et le confort de jeu :

Optimisations graphiques : Amélioration de la résolution en mode 60 FPS sur PS5, correction de problèmes de "ghosting" et de scintillements, et résolution de plantages liés au ray tracing sur PC.

Amélioration de la résolution en mode 60 FPS sur PS5, correction de problèmes de "ghosting" et de scintillements, et résolution de plantages liés au ray tracing sur PC. Performances générales : Réduction des temps de chargement, textures plus nettes et meilleure gestion de la mémoire sur toutes les plateformes.

Réduction des temps de chargement, textures plus nettes et meilleure gestion de la mémoire sur toutes les plateformes. Équilibrage du gameplay : L'expérience de combat contre le boss "Shigandang le Géant" a été revue pour être plus agréable.

Pourquoi le patch est-il si lourd sur PS5 ?

La surprise de ce patch vient surtout de son poids sur PS5 : 93,5 Go. Un chiffre qui a de quoi faire paniquer les possesseurs de la console de Sony, dont l'espace de stockage est précieux. Le studio Game Science a tenu à rassurer les joueurs : il ne s'agit pas de 93,5 Go de nouveau contenu à télécharger.



Ce poids inhabituel s'explique par "des différences dans les méthodes de stockage des fichiers" sur la console. La mise à jour nécessite en réalité une reconstruction partielle des fichiers déjà installés, ce qui oblige le système à réserver une grande quantité d'espace temporaire. Le studio recommande même, en cas de manque de place, de simplement supprimer le jeu et de le télécharger à nouveau dans sa version mise à jour.

Quelles sont les conséquences pour les joueurs PC ?

Pour la communauté PC, la principale mise en garde concerne les mods. En raison des "changements sous-jacents considérables", le studio prévient que les mods installés risquent de provoquer des problèmes de compatibilité, allant de simples messages d'erreur à l'impossibilité totale de lancer le jeu.



Il est donc fortement recommandé de désinstaller tous les mods et de vérifier l'intégrité des fichiers du jeu via Steam avant d'appliquer la mise à jour. Les créateurs de mods devront probablement mettre à jour leurs créations pour les rendre compatibles avec cette nouvelle version.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette mise à jour est-elle disponible ?

La mise à jour est déployée depuis le lundi 13 octobre 2025, d'abord sur PlayStation 5. Elle arrivera ensuite sur les autres plateformes (PC et Xbox Series X|S) dans les jours qui suivent.

Y aura-t-il des DLC pour Black Myth: Wukong ?

Non, le studio Game Science a confirmé qu'il ne prévoyait pas de contenu téléchargeable (DLC) pour Wukong. L'équipe se concentre désormais sur le développement d'un tout nouveau jeu dans la même franchise, intitulé Black Myth: Zhong Kui.

Dois-je vraiment libérer 93,5 Go sur ma PS5 ?

Oui, vous devez disposer d'au moins 93,5 Go d'espace libre pour que le processus de mise à jour puisse s'effectuer correctement. Si vous n'avez pas assez de place, la solution la plus simple est de désinstaller le jeu puis de le retélécharger entièrement. La taille finale du jeu installé ne devrait pas augmenter de 93,5 Go.