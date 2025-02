Pour installer un campement lunaire permanent sur la Lune, une station orbitale cislunaire sera nécessaire pour jouer les intermédiaires et plus tard servir de point de départ à des missions spatiales plus lointaines.

Ce sera le rôle de la station Lunar Gateway imaginée par la NASA mais dont certains composants seront produits par ses partenaires, dont l'ESA. Le module HALO (Habitation and Logistics Outpost), ossature pressurisée de la future installation, vient ainsi d'être présenté par Thales Alenia Space avant son transfert vers les Etats-Unis.

La structure a été testée à Turin et va maintenant rejoindre le site d'assemblage et de conditionnement en Arizona où Northtrop Grumman réalisera sa préparation avant l'envoi en orbite cislunaire.

HALO, premier élément de Lunar Gateway

HALO est l'un des cinq modules de la station Lunar Gateway et constituera l'habitat des équipages. Il disposera des équipements de survie et de communication et est doté de trois ports d'amarrage pour des véhicules spatiaux ou des modules.

Thales précise qu'une fois la navette Orion de la NASA amarrée, il sera possible d'y faire vivre jusqu'à quatre astronautes durant un mois, avec la possibilité d'allers et retours vers la surface lunaire.

HALO est en fait conçu sur la base du vaisseau ravitailleur Cygnus de Northtrop Gruman utilisé pour acheminer du matériel à bord de l'ISS. Le module mesure comme lui 3 mètres de diamètre pour 7 mètres de long (1 mètre de plus que Cygnus).

Module HALO à l'inspection (credit : Thales Alenia Space)

Thales est chargée de la construction de la structure primaire mais aussi de nombreux éléments : trappes, structures secondaires extérieures, contrôle de pressurisation, circuits d'alimentation électriques et fluidiques, chauffage, protection anti-météorites et systèmes d'amarrage.

La station Lunar Gateway, outre son rôle essentiel pour la conquête de la Lune et au-delà, sera aussi la première station orbitale installée hors de l'orbite basse terrestre, où évolue la Station Spatiale Internationale (ISS), bientôt remplacée par des stations privées.

Le programme Artemis, prometteur...s'il n'est pas annulé d'ici là !

Elle sera un relais essentiel pour le programme Artemis et les missions qui nécessiteront de déposer des humains sur la Lune avant d'y construire une installation pérenne.

Le module HALO doit être envoyé en orbite cislunaire avant fin 2027 et la mission Artemis 4 prévoit d'ajouter un module I-HAB, également conçu par Thales Alenia Space, qui rendra la station habitable.

Il reste cependant à voir si la nouvelle orientation décidée par Donald Trump et soutenue par Elon Musk de miser sur la conquête de Mars plutôt que celle de la Lune.

Une incertitude plane donc sur l'avenir du programme Artemis et Elon Musk fait déjà le forcing pour mettre fin à l'ISS avant 2030 et rediriger les ressources vers des missions martiennes. Toutefois, les collaborations internationales qui sous-tendent le programme rendent son annulation difficile.

Dessin de Lunar Gateway, avec la capsule Orion en approche

Les expériences à bord de l'ISS ont pourtant grandement contribué à préparer le design de la station Lunar Gateway, en étant adaptés aux plus fortes radiations qu'auront à subir astronautes et installations hors des boucliers naturels de la Terre.

Avec six fois plus de radiations, les séjours des astronautes seront plus courts (de 1 à 3 mois) avec la contrainte d'un retour sur Terre plus complexe. Il faudra aussi anticiper les tempêtes solaires et mettre les astronautes à l'abri dans la capsule Orion.

Toutes ces difficultés seront en tous les cas une excellente préparation pour des missions plus lointaines, dont celles de Mars, chérie par Elon Musk, et pourront aider à définir les standards des futurs projets d'exploration spatiale lointaine.

Thales Alenia Space veut croire que "l'expérience acquise sur et autour de la Lune aidera la NASA à préparer l'envoi des premiers astronautes vers Mars à l'horizon 2030, et la Gateway jouera un rôle clé dans ce processus".