Depuis Cap Canaveral en Floride, le troisième lancement de la fusée lourde New Glenn de Blue Origin est prévu pour la fin du mois de février prochain. Ce vol NG-3 décollera en réutilisant le premier étage du vol NG-2.

Le tourisme suborbital avec New Shepard semble déjà loin

Surnommé " Never Tell Me The Odds ", le booster a été récupéré avec succès après le vol NG-2 en novembre dernier. Actuellement en cours de reconditionnement pour le nouveau vol, il avait atterri sur la barge " Jacklyn " stationnée dans l'océan Atlantique.

Si le calendrier de fin février est tenu, ce sera un délai de moins de quatre mois entre deux vols pour un même propulseur. À titre de comparaison, SpaceX avait mis près de onze mois pour faire revoler son premier booster récupéré de Falcon 9.

Les progrès réalisés par Blue Origin sont ainsi impressionnants, en rappelant que lors du vol inaugural en janvier 2025, New Glenn avait atteint l'orbite, mais le booster avait explosé avant de pouvoir se poser.

Pas pour l'atterrisseur lunaire MK1 de Blue Origin

La récupération et la réutilisation du premier étage de New Glenn sont indispensables pour permettre à Blue Origin de concurrencer SpaceX sur le plan des coûts et de la cadence des lancements.

Initialement, le troisième vol de New Glenn devait emporter son atterrisseur lunaire Blue Moon Mark 1 (MK1). Blue Origin a finalement choisi de privilégier un lancement commercial, ce qui est susceptible de consolider son carnet de commandes. NG-2 était pour la mission scientifique EscaPADE.

Avec NG-3, il s'agira de placer sur orbite terrestre basse un satellite BlueBird Block 2 pour AST SpaceMobile et la couverture Internet haut débit cellulaire aux États-Unis.



Le vol NG-2 de Blue Origin

Un mois de février qui s'annonce chargé

Si les calendriers sont tenus, le mois de février pourrait également voir le lancement de la mission Artemis II de la Nasa, ainsi que celui de la mission Crew-12 vers la Station spatiale internationale avec à bord l'astronaute française Sophie Adenot.