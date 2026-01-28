Face à la concurrence de géants comme Threads et X, qui comptent respectivement 150 millions et plus de 270 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, Bluesky et ses quelque 1,5 million d'utilisateurs quotidiens cherchent à se différencier. La plateforme se positionne comme un refuge pour ceux qui regrettent l'ancienne version de Twitter, avant sa transformation controversée. Alex Benzer, chef de produit, affirme que Bluesky est l'un des rares réseaux publics où l'on peut s'informer et s'amuser « sans se sentir piégé dans une machine à propagande extractive détenue par un milliardaire ».

Quelles nouveautés pour rendre l'expérience plus vivante ?

La stratégie de Bluesky s'articule autour d'une ambition centrale : rendre l'application plus « vivante ». L'équipe de développement a constaté que les utilisateurs affluaient sur la plateforme lors d'événements en direct majeurs, comme la Série mondiale de la MLB ou les élections municipales de New York. Fort de ce constat, l'objectif est désormais de construire intentionnellement des outils pour ces moments. Il ne s'agit plus seulement de maintenir le service stable, mais de l'optimiser pour les discussions en temps réel.

Pour y parvenir, la plateforme explore de nouvelles interactions au sein des flux personnalisés pour que l'expérience ressemble moins à un simple défilement de publications et plus à un véritable espace d'échange. Des outils de curation améliorés permettront de mettre en avant des flux pertinents et de haute qualité lors des moments clés. Bien que l'entreprise reste discrète sur les détails, elle promet une approche expérimentale pour enrichir ces interactions en temps réel.

Comment Bluesky compte-t-il solidifier ses fondations ?

Pour attirer et retenir de nouveaux utilisateurs, Bluesky reconnaît que les fonctionnalités de base doivent être irréprochables. La feuille de route prévoit donc une série d'améliorations significatives des outils de publication. Parmi les ajouts attendus figurent la gestion des brouillons, le téléversement de vidéos plus longues et plus rapides, la possibilité d'ajouter plus de quatre photos par publication et une simplification de la création de fils de discussion (threads).

Parallèlement, un effort important sera consacré à l'amélioration de la découverte de contenu. Les suggestions « qui suivre » seront affinées pour aider les utilisateurs à trouver plus facilement des comptes pertinents. Une équipe dédiée est également en cours de constitution pour faire évoluer le flux « Découvrir ». L'introduction de tags thématiques est à l'étude afin de faciliter la recherche de publications par centres d'intérêt et de suivre les conversations en cours.

En quoi son écosystème ouvert constitue-t-il un atout majeur ?

La véritable force de Bluesky réside dans sa nature décentralisée, bâtie sur le protocole AT. Contrairement aux plateformes fermées comme X ou Instagram, qui dépendent d'un algorithme et d'une politique de contenu uniques, l'écosystème ouvert de Bluesky, baptisé Atmosphere, permet à quiconque de développer ses propres outils, flux ou applications sans permission. Cette flexibilité est présentée comme un avantage structurel pour répondre aux besoins des utilisateurs lors des événements live.

L'intégration d'applications tierces est déjà une réalité, comme en témoigne le badge « Live Now » qui apparaît sur le profil des streamers lorsqu'ils sont en direct sur des plateformes comme Twitch. Bluesky entend multiplier ces intégrations pour rendre les profils et les publications plus dynamiques et expressifs. L'entreprise lance un appel aux développeurs, soulignant que créer une application qui améliore l'expérience sur Bluesky peut potentiellement toucher des millions d'utilisateurs.