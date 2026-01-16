Bobby Kotick, l'ancien dirigeant emblématique d'Activision Blizzard, est à l'origine d'une révélation qui l'on pensait improbable il y a de cela quelques années encore. Dans des documents judiciaires officiels, il affirme sans détour que les ventes de la franchise Call of Duty se sont effondrées de plus de 60 % depuis 2024.

Le coupable désigné ? La concurrence intense exercée par Battlefield. Cette affirmation spectaculaire s'inscrit dans une défense juridique complexe mais révèle surtout les fissures d'un empire du jeu vidéo qui vacille.

Pourquoi Bobby Kotick accuse-t-il Battlefield 6 ?

Cette déclaration fracassante est avant tout une défense judiciaire. La défense de Bobby Kotick s'articule dans le cadre du procès qui l'oppose à des investisseurs, qui l'accusent d'avoir bradé l'entreprise en précipitant la fusion avec Microsoft. En pointant du doigt un concurrent capable de faire chuter le mastodonte Call of Duty, il tente de prouver que le marché était en déclin et que la vente était la meilleure décision possible.

Former Activision CEO Bobby Kotick claims in a legal filing Call of Duty sales in 2025 were 60% lower compared to 2024



COD “is on track to perform over 60 percent below last year because of intense competition from titles like Battlefield — destroying the FTC’s now defeated… pic.twitter.com/ZdHwCFiP0o — CharlieIntel (@charlieINTEL) January 14, 2026

L'argument sert également à contrer la FTC américaine, qui voyait dans ce rachat un risque de monopole. Si un jeu comme Battlefield peut infliger de tels dégâts, alors le marché est bel et bien concurrentiel. C'est un argument stratégique habile, qui déplace la responsabilité de l'échec vers des facteurs externes plutôt que de reconnaître un déclin généralisé ou des erreurs internes, notamment dans un contexte de chute globale des ventes de consoles.

Black Ops 7 : un échec vraiment dû à la concurrence ?

Accuser la concurrence est facile, mais cela occulte les raisons profondes du naufrage du dernier Call of Duty. Black Ops 7 a déclenché une tempête dès sa sortie, principalement à cause de son utilisation massive et visible d'IA générative pour créer des actifs visuels. Les joueurs, se sentant floués par un contenu perçu comme bas de gamme et sans âme artistique pour un jeu vendu à 70 euros, ont organisé des remboursements massifs.

Le jeu a d'ailleurs reçu le pire score utilisateur de l'histoire de la saga sur Metacritic, avec une note de 1,6. Au-delà de l'IA, les critiques pointent une campagne fade et un matchmaking défaillant. Surtout, Kotick oublie un détail crucial : l'arrivée du jeu sur le Game Pass dès son lancement. Cette nouveauté change radicalement l'équation économique, rendant la comparaison des ventes directes avec les opus précédents totalement absurde.

Call of Duty face à une crise d'identité ?

L'échec de Black Ops 7 n'est pas un accident, mais le symptôme d'une crise plus profonde. Depuis des années, une partie de la communauté se plaint que la franchise a perdu son âme, diluée dans des skins délirants, des collaborations improbables et une ambiance de plus en plus arcade. La série semble avoir privilégié les microtransactions et les cycles de sortie annuels au détriment de l'innovation et de l'écoute de sa base de joueurs historique.

Pendant ce temps, Battlefield 6 opère un retour aux fondamentaux qui a séduit, signant le meilleur lancement de son histoire. Blâmer EA revient donc à ignorer les décisions internes désastreuses chez Activision. Entre une IA mal intégrée, une stratégie économique qui cannibalise ses propres ventes et une communauté qui ne se reconnaît plus dans son jeu, Call of Duty n'avait besoin de personne pour trébucher.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est l'origine des déclarations de Bobby Kotick ?

Ses affirmations proviennent de documents déposés dans le cadre de sa défense judiciaire contre des investisseurs qui contestent les conditions de la vente d'Activision Blizzard à Microsoft, l'accusant d'avoir sous-évalué l'entreprise.

Pourquoi les chiffres de ventes de Black Ops 7 sont-ils à nuancer ?

La chute des ventes directes doit être relativisée par l'intégration du jeu dès sa sortie dans le Game Pass de Microsoft. Des millions de joueurs y ont eu accès via leur abonnement, ce qui n'est pas comptabilisé comme une vente traditionnelle et fausse la comparaison avec les titres précédents.

Quelle a été la principale critique des joueurs contre Black Ops 7 ?

La critique la plus virulente a concerné l'utilisation visible et non déclarée en amont d'outils d'intelligence artificielle générative pour créer des éléments visuels du jeu, donnant une impression de contenu bâclé et manquant d'une direction artistique humaine, ce qui a provoqué une vague de demandes de remboursement.