Activision déploie la première mise à jour majeure pour son dernier opus, mais la pilule a du mal à passer. Annoncée pour ce 8 janvier 2026, la "Saison 1 Rechargée" de Black Ops 7 s'accompagne d'un fichier de préchargement d'une taille record : jusqu'à 174 Go sur Battle.net. Un chiffre qui ressemble plus à une réinstallation complète qu'à un simple patch et qui ravive les tensions au sein de la communauté.

Quel contenu justifie un tel poids ?

Derrière ce poids démesuré se cache le contenu d'une mise à jour particulièrement dense. La "Saison 1 Reloaded" intègre en effet trois nouvelles cartes multijoueur. On y trouve Jakei, une arène totalement inédite se déroulant sur les toits néons du Japon, mais aussi deux remasters pour les nostalgiques : Fringe, issue de Black Ops 3, et la très attendue Meltdown, tout droit venue de Black Ops 2.

En plus de ces arènes, de nouvelles armes sont promises ainsi qu'un mode de jeu spécifique, le Mode Dirigé, pour la carte Zombies "Astra Malorum". Un programme chargé qui vise à enrichir l'expérience, mais dont le coût en gigaoctets semble disproportionné pour beaucoup de joueurs.

Le Call of Duty HQ est-il le vrai coupable ?

Cette polémique met une nouvelle fois en lumière le lanceur unifié de la franchise, le Call of Duty HQ. Conçu pour regrouper tous les titres récents, il est souvent pointé du doigt pour alourdir considérablement les installations. Chaque patch semble impacter l'ensemble de l'écosystème, même pour les joueurs ne possédant qu'une partie du contenu.

La gestion des packs est devenue un véritable casse-tête, contraignant les joueurs à jongler avec une interface peu intuitive et un téléchargement interminable. L'application est devenue une "blague" pour une partie de la communauté, symbole d'une optimisation sacrifiée sur l'autel de l'unification.





La situation est d'autant plus critiquée qu'un autre jeu populaire, Helldivers 2 a justement profité d'une cure d'amaigrissement drastique lors de sa dernière mise à jour, passant de 154 go à seulement 23 Go, à force d'optimisation, preuve que quand on veut, on peut ...

Cette stratégie risque-t-elle d'éloigner les joueurs ?

La taille des fichiers est le symptôme d'une lassitude plus profonde autour de Black Ops 7. Depuis plusieurs années, la franchise semble s'enfermer dans un cycle de contenus massifs et de remasters, sans parvenir à relancer durablement l'intérêt. La saison 1, malgré ses qualités, n'a pas inversé la tendance sur des plateformes comme Steam.

Face à des contraintes techniques aussi importantes, de nombreux fans hésitent à relancer le jeu, voire à y revenir. Cette accumulation de frustrations pourrait bien profiter à la concurrence, notamment à Battlefield 6, qui a récemment su capter l'attention d'une partie des joueurs déçus par Call of Duty.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la date de sortie de la mise à jour "Saison 1 Rechargée" ?

La mise à jour sera disponible pour tous les joueurs le 8 janvier 2026. Le préchargement est déjà accessible sur certaines plateformes comme Battle.net pour les joueurs PC.

Quelles sont les nouvelles cartes ajoutées au jeu ?

Trois cartes sont ajoutées : Jakei (une carte inédite), Fringe (un remaster de Black Ops 3) et Meltdown (un remaster de Black Ops 2).

Pourquoi le fichier de la mise à jour est-il si volumineux ?

La taille élevée est due à l'ajout de nombreux contenus (cartes, modes, armes) mais est aussi aggravée par le fonctionnement du lanceur unifié Call of Duty HQ, qui tend à alourdir tous les fichiers de mise à jour.