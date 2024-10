En proie à une importante crise financière, le groupe Boeing cherche inévitablement à rationaliser ses activités pour se concentrer sur son cœur de métier avec l'aviation commerciale et les systèmes de défense. D'après le Wall Street Journal, les activités spatiales de Boeing pourraient en faire les frais.

Il s'agirait pour Boeing de se désengager de programmes particulièrement coûteux, dont son vaisseau spatial Starliner qui accumule les retards pour sa certification en vue du transport d'astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS), et plus globalement du travail de Boeing pour l'ISS.

Dans un contexte compliqué, un satellite géostationnaire fabriqué par Boeing pour Intelsat (Intelsat 33e) vient en outre de rencontrer une anomalie qui a abouti à sa destruction.

Au-delà de Starliner et de l'ISS

Pour le moment, la cession d'activités spatiales de Boeing serait simplement envisagée avec des discussions à un stade précoce. Du côté de repreneurs potentiels, Blue Origin pourrait être une possibilité, d'autant plus avec ses velléités de concurrencer SpaceX sur plusieurs fronts.

A priori, Boeing n'aurait pas l'intention de se retirer de la supervision du Space Launch System (SLS) pour le lancement de futures missions d'exploration lunaire. Ce lanceur lourd a effectué son vol inaugural en novembre 2022 lors de la mission Artemis I de la Nasa.

Boeing est un partenaire de Lockheed Martin dans leur coentreprise ULA (United Launch Alliance) qui vient de procéder au deuxième vol de la fusée Vulcan (avec une petite frayeur à cause d'un booster). Un partenariat qui ne serait pas remis en cause. De même, les activités dans le domaine des satellites commerciaux et militaires seraient conservées.

L'énigmatique déclaration du patron de Boeing

Patron de Boeing depuis l'été dernier, Kelly Ortberg a déclaré lors de la publication des résultats du troisième trimestre : " Je pense qu'il vaut mieux en faire moins et le faire mieux, que d'en faire plus et de ne pas le faire bien. " Fallait-il y voir une menace pour les activités spatiales de Boeing ?

Suite à la publication du Wall Street Journal, Boeing n'a pas voulu faire de commentaires sur des rumeurs de marché ou des spéculations.

N.B. : Source images (Starliner) : Nasa - Boeing.