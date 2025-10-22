Le soufflé est retombé, et la chute est aussi brutale que l'ascension a été fulgurante. Un mois à peine après avoir signé le plus gros lancement de l'histoire de la franchise, Borderlands 4 voit ses serveurs se vider à une vitesse alarmante.

Pire, le jeu est déjà en promotion, contredisant les déclarations arrogantes de Randy Pitchford, le patron de Gearbox. Entre problèmes techniques et contenu décevant, le looter-shooter fait face à la dure réalité d'un lancement raté.

Pourquoi le lancement a-t-il été si spectaculaire ?

Il faut dire que le départ était prometteur. Lors de sa sortie mi-septembre, Borderlands 4 a redonné espoir à une communauté un peu désabusée après l'échec du film inspiré de la licence.

Le titre de Gearbox a signé le plus gros lancement Steam de la série, culminant à plus de 300 000 joueurs simultanés dans les jours suivant sa sortie. L’engouement était général : les critiques saluaient son humour ravagé et son gameplay frénétique, tandis que les réseaux sociaux vibraient au rythme des explosions et des butins légendaires.

Comment expliquer cette chute vertigineuse de 85 % ?

Mais le conte de fées a tourné court. Selon les données de la plateforme SteamDB, le jeu a perdu plus de 85 % de ses joueurs et ne réunit plus que moins de 40 000 passionnés quotidiens. Si la désertion post-lancement est un phénomène classique pour un jeu-service, où une majorité de joueurs "consomme" le contenu principal avant de passer à autre chose, le problème est ici plus profond.





La chute s'accompagne en effet de critiques très négatives : à peine 57 % d'évaluations positives sur Steam et une note famélique de 4.4/10 sur Metacritic. En cause : des performances médiocres, une optimisation jugée "aux fraises" et un contenu de fin de jeu (endgame) considéré comme décevant par une grande partie de la communauté.

La baisse de prix est-elle un aveu d'échec ?

C'est un camouflet personnel pour Randy Pitchford. Le PDG de Gearbox avait juré que son jeu, vendu 70 €, ne connaîtrait "pas de réduction de prix majeure avant peut-être 4 ou 5 années". Un mois plus tard, le jeu était déjà proposé avec une promotion de -20 % sur Steam.





Ce rétropédalage en règle sonne comme un aveu. Face à la désertion des joueurs et aux critiques, l'éditeur a été contraint de baisser son prix pour tenter de relancer la machine et d'attirer de nouveaux Chasseurs de l'Arche. Une stratégie qui montre que la confiance affichée avant la sortie était, au mieux, très optimiste.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le jeu Borderlands 4 est-il mauvais ?

Non, le cœur du jeu, à savoir son gameplay de "looter-shooter" frénétique et son humour, est souvent salué par les critiques. Le principal problème vient de son enrobage technique (performances, optimisation) et du manque de contenu intéressant une fois l'histoire principale terminée.

Gearbox va-t-il abandonner le jeu ?

Il est très peu probable que le jeu soit abandonné. Borderlands 4 est conçu comme un jeu-service, ce qui implique un suivi sur le long terme avec des mises à jour régulières et des extensions. Gearbox a d'ailleurs déjà annoncé qu'un premier DLC, avec un nouveau personnage jouable, était en préparation.

Les déclarations du PDG de Gearbox ont-elles joué un rôle dans la polémique ?

Oui, très certainement. Les déclarations de Randy Pitchford sur un prix de vente élevé et l'absence de promotions à venir ont été perçues comme arrogantes par une partie de la communauté. Le fait que le jeu soit en promotion si rapidement après sa sortie a renforcé ce sentiment et a été largement moqué sur les réseaux sociaux.