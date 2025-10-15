Borderlands 4 est sorti, et les Chasseurs de l'Arche ont déjà passé un mois à piller et à semer le chaos. Mais comme toujours avec la franchise, la véritable question est : et après ?

Conscient des attentes des fans, le studio Gearbox n'a pas tardé à répondre en présentant un calendrier de contenu à venir qui s'annonce dense, mêlant habilement mises à jour gratuites pour toute la communauté et extensions payantes plus substantielles.

Que nous réserve la fin de l'année 2025 ?

Avant même de passer à la nouvelle année, les joueurs de Borderlands 4 auront de quoi faire. Gearbox a confirmé une feuille de route bien remplie pour le dernier trimestre 2025, avec des ajouts pour tous les goûts. Tout d'abord, un événement saisonnier gratuit, "Horrors of Kairos", se tiendra du 23 octobre au 6 novembre pour célébrer Halloween. Attendez-vous à des pluies de sang pendant les combats de boss et à du butin légendaire exclusif à cette période.





Juste après, le premier "Bounty Pack" payant fera son apparition. Ce DLC inclura de nouvelles missions, un boss inédit, ainsi qu'une panoplie d'équipements et d'objets cosmétiques. Enfin, un défi de taille attendra les joueurs avec l'arrivée du premier boss "Invincible" gratuit, Bloomreaper the Invincible, une créature conçue pour pousser les builds les plus optimisés dans leurs derniers retranchements.

À quoi s'attendre pour le début de 2026 ?

L'année 2026 démarrera sur les chapeaux de roue avec l'arrivée du deuxième "Bounty Pack" payant, sur le même modèle que le premier. Mais la plus grosse annonce pour le premier trimestre est sans doute le premier "Story Pack", une extension narrative payante intitulée "Mad Ellie and the Vault of the Damned". Ce type de DLC est bien plus conséquent et ajoutera :

Un nouveau Chasseur de l'Arche jouable

De nouvelles missions principales pour l'histoire

Une nouvelle zone de carte à explorer

Des missions secondaires et de l'équipement légendaire inédit

L'autre grande nouvelle, c'est le retour très attendu de la rareté Nacrée (Pearlescent) en contenu gratuit, le Graal pour tous les collectionneurs d'armes, qui sera ajouté au jeu en parallèle de ces sorties.

Comment le jeu va-t-il évoluer sur le long terme ?

Pour les joueurs qui ont déjà retourné le jeu dans tous les sens, Gearbox a prévu un endgame dynamique avec des rotations hebdomadaires afin de garantir qu'il y ait toujours un objectif à poursuivre. Le mode "Ultimate Vault Hunter" proposera plusieurs niveaux de difficulté croissante pour les plus acharnés.





Chaque semaine, un boss existant deviendra un "Weekly Big Encore Boss", une version surpuissante avec des taux de butin améliorés, tandis que des "Weekly Wildcard Missions" garantiront du butin légendaire à ceux qui les accompliront. Enfin, la machine du marché noir de Maurice fera son retour, changeant d'emplacement chaque semaine pour proposer des équipements de très haut niveau. Une chose est sûre : l'aventure ne fait que commencer.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un "Bounty Pack" ?

C'est un type de DLC payant de taille moyenne. Il ajoute généralement de nouvelles missions, un boss à affronter, ainsi que de l'équipement légendaire et des objets cosmétiques pour personnaliser ses personnages et véhicules. C'est un format plus petit qu'une extension narrative complète.

Le contenu gratuit est-il important ?

Oui, Gearbox a prévu plusieurs ajouts gratuits majeurs. Cela inclut des événements saisonniers comme celui d'Halloween, mais aussi l'ajout régulier de boss "Invincibles" très difficiles, conçus pour les joueurs de haut niveau à la recherche de défis et de récompenses uniques. La rareté nacrée sera également ajoutée gratuitement.

La version Switch 2 est-elle toujours d'actualité ?

La version pour la Switch 2 de Borderlands 4 a bien été annoncée, mais elle a été repoussée à une date indéterminée. Pour le moment, Gearbox n'a pas communiqué de nouvelle fenêtre de sortie pour cette version, qui reste donc officiellement en développement mais sans calendrier précis.