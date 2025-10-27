Gearbox vient diffuser un patch massif sur Borderlands 4. Sur le papier, de bonnes nouvelles : les filtres d'inventaire sont (enfin) persistants, des bugs de radar sont corrigés. Mais le studio s'est aussi attaqué à l'éléphant dans la pièce : le fameux couteau critique (Augment "Penetrator") qui faisait fondre les boss. Et le résultat... est un fiasco total.

Pourquoi le nerf du couteau critique est-il si absurde ?

Le problème du "crit knife" était connu. Avec certains builds, comme celui de Vex basé sur le saignement, il permettait de créer une boucle de dégâts infinis qui détruisait les boss d'endgame en quelques secondes. On s'attendait logiquement à un correctif sur ce cumul de dégâts.

Heads up legendaries are not showing up on the mini-map as the patch says. pic.twitter.com/YotOzu5Fja — Daniel (@EpicDan22) October 23, 2025





Gearbox a fait un choix... différent. L'augment "Penetrator" indique maintenant que "vos chances de critique sont de 30 %". C'est une interprétation littérale. Si votre personnage, grâce à ses compétences, atteint 70 % de chances de critique, le simple fait de lancer le couteau sur un ennemi réduit vos chances de critique à 30 %. C'est un débuff que vous vous infligez à vous-même.

Comment un débuff peut-il réduire les dégâts ?

Appliquer un débuff sur un ennemi ne devrait jamais réduire vos propres dégâts. C'est ce que les joueurs sur les forums qualifient de correction "idiote". C'est totalement contre-intuitif : avoir un couteau planté dans un adversaire le rend désormais moins vulnérable à vos balles si vous avez un build "critique" optimisé.





Gearbox a corrigé le symptôme (l'arme était trop forte) en ignorant complètement la cause (le cumul infini des dégâts de saignement) et en pénalisant au passage les joueurs qui avaient simplement optimisé leurs statistiques.

Le reste du patch sauve-t-il la mise ?

Le patch apporte des correctifs de qualité de vie bienvenus. Les filtres d'inventaire restent enfin en place, le bug agaçant du "toggle junk" est corrigé, et les locations découvertes en multijoueur persistent désormais correctement lorsque l'on revient en mode solo.



Mais même là, tout n'est pas parfait. Le radar de combat est censé maintenant afficher le butin légendaire, mais Gearbox a admis que cette fonction était buggée au lancement. Quant à l'événement d'Halloween, les joueurs le comparent déjà à "recevoir un rat mort dans une boîte pour Noël".

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le "crit knife" de Borderlands 4 ?

C'est le surnom donné à un couteau légendaire utilisant l'Augment "Penetrator". Avant le patch, lorsqu'il était combiné avec certains builds (notamment celui de Vex basé sur le saignement), il permettait un cumul infini de dégâts, tuant les boss d'endgame presque instantanément.

Le patch corrige-t-il d'autres choses ?

Oui, il apporte plusieurs améliorations de confort : les filtres d'inventaire sont sauvegardés, les bugs de passage du multijoueur au solo sont corrigés, et divers correctifs de performance et de stabilité ont été appliqués.

Le butin légendaire est-il plus visible ?

Le patch devait inclure une fonction où le radar de combat affiche le butin légendaire, mais Gearbox a admis que cette fonctionnalité était buggée au lancement et ne fonctionnait pas encore correctement.