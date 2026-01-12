Le scénario était tristement classique : un fabricant annonce la fin du support pour une gamme de produits connectés, condamnant des appareils parfois très coûteux à une inutilité partielle. C'est ce qui devait arriver aux enceintes SoundTouch de Bose. Cependant, face au mécontentement de ses utilisateurs fidèles, le constructeur américain a non seulement accordé un sursis jusqu'au 6 mai 2026, mais a surtout posé un acte majeur en publiant la documentation de son interface de programmation.

Quelles sont les fonctions qui survivront après la date butoir ?

Loin de devenir des briques électroniques, ces enceintes conserveront la majorité de leurs fonctionnalités essentielles. Une future mise à jour de l'application SoundTouch basculera le système vers un contrôle entièrement local, le rendant ainsi totalement indépendant du cloud de Bose.

L'enceinte Bose SoundTouch 20

Concrètement, le Bluetooth, l'entrée auxiliaire (AUX), AirPlay et Spotify Connect resteront parfaitement opérationnels tant que le téléphone et l'enceinte partagent le même réseau Wi-Fi. Le groupement d'enceintes pour le multiroom sera également préservé. Seules les fonctions qui dépendent exclusivement des serveurs de la marque, comme les raccourcis « Presets » vers des webradios ou les mises à jour de sécurité, disparaîtront.

Pourquoi la publication de l'API est-elle si importante ?

Le véritable tournant de cette annonce réside dans la publication de la documentation de l'API (Interface de Programmation d'Application). En rendant ces spécifications techniques publiques, Bose donne littéralement les clés de ses anciens produits aux développeurs indépendants du monde entier.

Ces derniers pourront donc créer leurs propres applications et outils pour maintenir les appareils en vie, voire leur ajouter de nouvelles fonctions à l'avenir. Cette approche s'inspire directement de l'histoire de la marque Pebble : après sa disparition officielle en 2016, une communauté de passionnés avait sauvé l'usage des montres en remplaçant les services de l'entreprise par les leurs. Aujourd'hui, avec le retour d'un modèle open source et réparable, ce n'est plus seulement un sauvetage, mais un changement de mentalité majeur pour l'industrie.

La barre de son Bose SoundTouch 300

Concrètement, que doivent faire les utilisateurs concernés ?

Pour les possesseurs d'appareils de la gamme SoundTouch, la marche à suivre est simple. Il suffit de s'assurer que l'application et les enceintes disposent de la dernière mise à jour disponible avant la date butoir du 6 mai 2026. Passé ce délai, plus aucune mise à jour officielle ne sera proposée par la marque.

Pour compenser les fonctionnalités perdues comme les présélections, Bose suggère d'utiliser les systèmes de favoris des services de streaming (Spotify, Deezer) et de diffuser le son via AirPlay ou Bluetooth. Les modèles concernés sont nombreux et incluent les enceintes monoblocs SoundTouch 10, 20 et 30, les barres de son SoundTouch 300, 120 ou 130, ainsi que les systèmes Home Cinéma Lifestyle 600 et 650.