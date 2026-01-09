L'éditeur de jeux vidéo a décidé de passer à l'offensive judiciaire. Dans une plainte déposée en Floride, la société vise un utilisateur connu sous le pseudonyme de "Ziodyne". La raison ? La mise en ligne non autorisée des bandes originales des jeux Persona 3 Reload et Shin Megami Tensei: Strange Journey sur plusieurs plateformes de streaming majeures, bien avant que l'éditeur ne propose une version numérique officielle.

Comment un simple utilisateur a-t-il pu distribuer ces bandes-son ?

L'individu a utilisé un service de distribution musicale nommé DistroKid. Cette plateforme permet de téléverser facilement de la musique sur des services comme Spotify, Apple Music ou Amazon Music. En payant un abonnement annuel, l'utilisateur a pu non seulement distribuer les albums, mais aussi percevoir les revenus générés par les écoutes et les ventes.

Sega affirme dans sa plainte que Ziodyne a tiré des « revenus et profits significatifs » de cette opération. L'accusation va plus loin, précisant que l'utilisateur a exploité le logo officiel de Persona 3 Reload pour délibérément tromper les consommateurs sur l'origine véritable des pistes audio.

Quelle a été l'ampleur du phénomène et la réaction des fans ?

L'initiative n'est pas passée inaperçue, loin de là. Avant leur retrait, les albums ont accumulé une audience considérable, témoignant d'une forte demande des fans. Des captures d'écran partagées sur Reddit montrent que la bande-son de Persona 3 Reload comptait plus de 26 000 auditeurs mensuels sur Spotify.

La page complète de Ziodyne dépassait même les 134 000 écoutes mensuelles au total. Fait surprenant, une partie de la communauté a perçu Ziodyne non pas comme un pirate, mais comme un « héros inconnu ». Sur les forums, beaucoup ont loué sa persévérance à remettre en ligne les pistes après chaque suppression, rendant accessible une musique autrement difficile à trouver.

Quelles sont les conséquences légales pour cet utilisateur ?

L'éditeur ne prend pas cette affaire à la légère. La plainte déposée inclut plusieurs chefs d'accusation graves : violation du droit d'auteur, contrefaçon de marque, fausse désignation d'origine et concurrence déloyale. L'entreprise a dû assigner Spotify, Apple et DistroKid pour obtenir l'identité réelle de Ziodyne.

La firme japonaise réclame des dommages et intérêts s'élevant à « au moins 60 000 dollars ». Depuis le retrait des versions non autorisées, Sega et Atlus ont officiellement publié la bande-son de Persona 3 Reload en version numérique. En revanche, celle de Strange Journey reste pour l'instant toujours indisponible sur ces plateformes.