En ce moment, Bouygues Telecom propose une offre très intéressante dans ses packs box + Smart TV : grâce à la souscription d'une Bbox must ou ultym, vous pouvez obtenir une Smart TV Samsung à seulement 49 € au lieu de 329 €. Une économie colossale de 280 € pour un écran 4K qui intègre directement l'application B.tv+.

Deux formules pour profiter de l'offre

Bouygues Telecom décline cette offre sur ses deux abonnements premium, avec en plus un prix qui reste fixe même après 12 mois si vous avez également un forfait mobile chez Bouygues.

1. L'offre Bbox must : l'équilibre parfait

C'est la solution idéale pour les familles connectées qui recherchent de la vitesse à prix maîtrisé.

Prix : 43,99 €/mois pendant 1 an puis 50,99 €/mois (engagement 2 ans), ou le prix reste fixe si vous êtes client mobile .

puis (engagement 2 ans), ou le prix reste fixe si vous êtes . Vitesse : jusqu'à 2 Gb/s en téléchargement.

en téléchargement. WiFi : WiFi 6 (avec un répéteur inclus sur demande).

(avec un répéteur inclus sur demande). Le petit plus : 180 chaînes via l'appli B.tv+.

2. L'offre Bbox ultym : la puissance brute

Pour ceux qui ne veulent faire aucun compromis, l'ultym offre le meilleur de la technologie actuelle.

Prix : 52,99 €/mois pendant 1 an puis 59,99 €/mois (engagement 2 ans), ou le prix reste fixe si vous êtes client mobile .

puis (engagement 2 ans), ou le prix reste fixe si vous êtes . Vitesse : jusqu'à 8 Gb/s (symétrique selon éligibilité).

(symétrique selon éligibilité). WiFi : WiFi 7 certifié (jusqu'à 2 répéteurs inclus sur demande)

certifié (jusqu'à 2 répéteurs inclus sur demande) Bonus : clé 4G avec 200 Go offerts (WiFi garanti dès le premier jour) et accès sur 2 écrans simultanés.

Les avantages supplémentaires qui font la différence

➡️ Zéro frais pour les non-fibrés : si vous n'êtes pas encore raccordé à la fibre, Bouygues Telecom vous offre 4 mois d'abonnement.



➡️ Économies sur le mobile : en devenant client Bbox Smart TV, vous bénéficiez de remises allant jusqu'à -10 € par mois sur chaque forfait mobile Bouygues Telecom de votre foyer.



➡️ Installation simplifiée : plus besoin de box TV physique. Tout passe par l'application pré-installée sur votre nouveau téléviseur Samsung.

⚡️Découvrir l'offre Smart TV Samsung à 49 € avec Bbox must ou ultym⚡️

