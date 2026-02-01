La Bbox ultym redéfinit les standards de la connexion domestique en combinant la technologie WiFi 7 à des débits fibre atteignant 8 Gb/s. Cette puissance brute s'accompagne d'un catalogue de divertissement exceptionnel, incluant un accès gratuit à HBO Max pendant un an ainsi qu'un tarif privilégié de 19,99 €/mois pour l'abonnement CANAL+. C'est l'offre idéale pour ceux qui recherchent une fluidité totale, que ce soit pour le télétravail intensif, le gaming ou le streaming en ultra-haute définition.
La puissance du WiFi 7 et de la fibre
C’est le cœur de cette offre : une connectivité de pointe pour tous vos usages.
- Débits extrêmes : profitez d'une vitesse allant jusqu'à 8 Gb/s en téléchargement et 8 Gb/s en envoi, pour une fluidité absolue.
- Le meilleur du WiFi : le modem WiFi 7 de dernière génération offre une connexion 3x plus rapide que la génération précédente. Grâce à son design vertical et ses 4 antennes, la couverture est optimale.
- Internet partout chez vous : selon votre diagnostic WiFi, vous pouvez obtenir jusqu'à 2 répéteurs WiFi 7 inclus pour couvrir les grandes habitations.
- Le WiFi garanti : une clé 4G avec 200 Go est mise à votre disposition dès la souscription (avant même l'installation) et reste utile en cas de coupure ou lors de vos déplacements (50 Go/mois).
Une offre TV et divertissement "Premium"
Le décodeur TV 4K HDR transforme votre salon en mini cinéma avec une interface ultra-fluide.
- Bouquet TV : plus de 200 chaînes incluses, avec la possibilité de regarder sur 2 écrans en simultané.
- Bonus streaming : profitez de HBO Max inclus pendant 1 an.
- CANAL+ : accédez au meilleur du sport (Champions League, F1), au cinéma ultra-récent ainsi qu'à Apple TV+ au tarif préférentiel de 19,99 €/mois (au lieu de 24,99 €/mois)
- Services pratiques : un enregistreur TV de 100h est intégré pour ne jamais manquer vos programmes.
Téléphonie et services exclusifs
- Appels illimités : communiquez sans compter vers les fixes et mobiles en France, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays.
- Installation accompagnée : Bouygues Telecom s'occupe de tout, de l'installation de la fibre à la résiliation de votre ancien opérateur (jusqu'à 100 € remboursés sur vos frais de résiliation).
- Assistance 7j/7 : un service client disponible même le dimanche pour répondre à vos besoins techniques.
Conditions et tarifs
- Le prix : l'offre est à 44,99 €/mois pendant 1 an puis à 51,99 €/mois.
➡️ Avantage client mobile : ce prix de 44,99 € reste fixe même après 12 mois si vous détenez un forfait mobile Bouygues Telecom.
- Engagement : contrat de 12 mois.
