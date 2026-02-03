Le forfait B&You 100 Go 5G associé aux box Pure fibre représente l'une des solutions les plus compétitives du moment. En misant sur la qualité du réseau Bouygues Telecom et les dernières innovations technologiques comme le WiFi 7, l'opérateur propose un écosystème complet. L'avantage majeur ? Vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur votre forfait mobile grâce à votre abonnement fibre, tout en conservant la souplesse du "sans engagement" sur l'ensemble de vos contrats.

Le forfait mobile B&You 100 Go 5G

C'est le compagnon idéal de vos déplacements. Pour 8,99 € par mois (ou seulement 6,99 € par mois pendant un an pour les clients Pure fibre), ce forfait vous offre 100 Go de data sur le réseau 5G de Bouygues Telecom. Vous profitez des appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine, et vous disposez d'une enveloppe confortable de 35 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

En prime, l'activation de votre ligne vous ouvre les portes du Giga Jackpot sur l'application, avec un gain exceptionnel de 100 000 € en jeu.

Les offres Pure fibre

Bouygues Telecom propose deux niveaux de puissance pour votre domicile, toutes deux équipées de la toute nouvelle technologie WiFi 7 :

➡️ L'offre Pure fibre : pour 24,99 € par mois, elle délivre des débits allant jusqu'à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi. C'est la solution parfaite pour un usage familial intensif.

➡️ L'offre Pure fibre Plus : pour seulement un euro de plus, soit 25,99 € par mois, vous passez à un débit descendant atteignant 8 Gb/s et 1 Gb/s en envoi.

À noter que pour ces deux box, vous avez la possibilité d'ajouter un répéteur WiFi 7 en option pour garantir une couverture parfaite dans chaque pièce de votre maison.

Service et liberté

Le point fort de cette gamme est l'absence totale d'engagement. Côté accompagnement, vous ne restez jamais seul : une assistance est disponible 24h/24 via l'application mobile, et vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé par téléphone durant les deux premiers mois pour répondre à toutes vos questions techniques.

⚡️Découvrir le combo B&You 100 Go 5G + Pure Fibre⚡️





