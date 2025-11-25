À l'occasion du Black Friday, Bouygues Telecom frappe fort et propose une offre imbattable pour équiper votre maison : une remise immédiate de -99% sur la Samsung Smart TV UHD 4K 55 pouces, qui vous revient donc à seulement 1 € en souscrivant à l'offre Bbox Smart TV. Les frais de mise en service sont également offerts.

Le téléviseur, propulsé par le processeur Crystal 4K, optimise tous vos contenus en Ultra Haute Définition. Il intègre le Gaming Hub pour jouer avec ou sans console et le tout est sécurisé grâce à la technologie Samsung Knox.

L'offre est associée à la Bbox must, l'une des box fibre les plus performantes de l'opérateur. L'abonnement coûte 43,99 €/mois pendant 1 an puis puis 50,99 €/mois. Le prix est cependant maintenu même après la première année si vous avez ou prenez un forfait mobile chez l'opérateur.

Cette Bbox inclut la fibre très rapide (jusqu'à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi), le WiFi 6 pour des performances optimales (avec 1 répéteur WiFi 6 inclus sur demande) et l'accès à 180 chaînes via l'application B.tv+. De plus, la Bbox vous permet de bénéficier d'une remise allant jusqu'à -10 €/mois sur chaque forfait mobile Bouygues Telecom que vous détenez.

⚡️Découvrir l'offre Samsung Smart TV UHD 4K 55" à 1 € avec Bbox Smart TV⚡️

