Cdiscount Mobile propose un nouveau forfait spécial 120 Go 5G à 6,99 € par mois, non visible sur sa page d'accueil et particulièrement intéressant.

Il comprend une enveloppe de 120 Go en 5G à utiliser en France métropolitaine ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France.

Pour les voyageurs, une enveloppe dédiée de 29 Go de données internet est également disponible chaque mois pour une utilisation depuis l'UE et les DOM.

La carte SIM est facturée 1 € et l'ensemble du service est opéré sur le réseau de Bouygues Telecom.

