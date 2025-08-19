Pour la rentrée, Bouygues Telecom dévoile sa nouvelle Bbox Rentrée, une offre complète avec un tarif ultra-compétitif de 26,99 €/mois qui reste fixe, même après 12 mois, et cela en souscrivant en même temps à un forfait mobile au choix.

Pour bénéficier de ce prix avantageux, l'offre doit donc être couplée au pack BiG, qui combine la Bbox et un forfait mobile, garantissant ainsi un écosystème complet et une tranquillité d'esprit sur le long terme. Vous avez le choix entre un forfait 20, 130, 150, 200 ou 300 Go, tous proposés en plus avec une promotion de -5 € grâce au pack BiG.

Au-delà de son prix attractif, la Bbox Rentrée propose également une connexion ultra-performante avec le WiFi 6 et une fibre rapide jusqu'à ↓ 1 Gb/s ↑ 700 Mb/s, ainsi qu'un bouquet TV complet avec plus de 180 chaînes.

En ce moment, le 1er mois est aussi offert sur les répéteurs en option.

