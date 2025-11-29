À l'approche des fêtes et pour garantir une connectivité optimale à la maison, Orange lance une offre promotionnelle sur ses forfaits Fibre. En ce moment, c'est l'occasion idéale de passer à la vitesse supérieure sans frais cachés : les frais de mise en service, habituellement de 49 €, sont intégralement offerts sur la majorité des offres Fibre.

Pour l'occasion, on vous (re)présente la Livebox Fibre, qui est particulièrement avantageuse. Elle combine en effet internet très haut débit, téléphonie et TV, tout en bénéficiant d'un prix très attractif la première année.

L'offre est propulsée par la Livebox S, une box de dernière génération. Elle est conçue pour optimiser la performance et la couverture Wi-Fi dans toute la maison.

Tarif promotionnel : 29,99 € par mois pendant 12 mois

pendant 12 mois Tarif standard : 42,99 € par mois après les 12 premiers mois

Engagement : 12 mois

Avantage actuel : frais de mise en service de 49 € offerts (hors offre Cheat\_Code Fibre\_18\_26)

Internet : connexion et performance

La Livebox Fibre garantit une navigation et un téléchargement ultra-rapides grâce à la fibre optique :

➡️ Débit descendant (téléchargement) : jusqu'à 2 Gbit/s partagés (permettant le téléchargement ultra-rapide de films 4K, de jeux vidéo et le streaming multiple sans latence).

➡️ Débit montant (envoi) : jusqu'à 800 Mbit/s (idéal pour l'envoi de fichiers lourds, le cloud gaming et les visioconférences en haute qualité).

➡️ Technologie : la Livebox S est équipée de la dernière norme WiFi 7, assurant une connexion très rapide et performante dans toute la maison.

TV et divertissement

L'offre inclut un bouquet TV complet :

➡️ Chaînes TV : accès à 200 chaînes TV incluses dans le forfait.

➡️ Équipement TV : un décodeur TV UHD.

Téléphonie

Le forfait Livebox Fibre inclut également une offre de téléphonie très complète :

➡️ Appels illimités vers les fixes : vers la France métropolitaine, les DOM et plus de 110 destinations internationales.

➡️ Appels illimités vers les mobiles : vers les mobiles aux USA et au Canada.

⚡️ Découvrir la Livebox Fibre à 29,99 €/mois pendant 1 an + mise en service offerte ⚡️



