Voici tout d'abord le bracelet connecté HONOR Band 9.

Avec son écran AMOLED de 1,57 pouce à double courbure, il affiche une résolution nette de 256 x 402 pixels (302 PPI) et un taux de rafraîchissement jusqu'à 60 Hz.

Le bracelet est doté des derniers capteurs optiques de haute précision et d'algorithmes améliorés pour une surveillance continue 24h/24. Il suit votre fréquence cardiaque, votre respiration, votre saturation en oxygène (SpO2) et vos cycles de sommeil.

Il propose plus de 96 activités sportives et enregistre vos performances, y compris les pas, les calories brûlées, la fréquence cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang pendant vos séances. Avec la fonction d’âge de forme, il offre une évaluation personnalisée et précise pour optimiser votre entraînement et votre programme de remise en forme.

Étanche jusqu’à 5ATM, le HONOR Band 9 intègre également une batterie de 180 mAh pouvant se recharger en 65 minutes et offre jusqu’à 14 jours d’autonomie.

Retrouvez le HONOR Band 9 en noir à 29,99 € au lieu de 49 €, soit une remise de 38 % sur Cdiscount. Pour rappel, son prix officiel s'élève à 59,90 €.



D'autres remises intéressantes vous attendent aujourd'hui :

