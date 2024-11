Jusqu'au 16 décembre, BuyBestGear célèbre le Black Friday : le site spécialisé dans la vente de vélos électriques, trottinettes et équipements pour la mobilité urbaine propose pour l'occasion jusqu'à 600 € de remise sur les vélos électriques.





On commence avec le vélo électrique Engwe L20 SE, que nous avons eu l'occasion de tester cette année.

Léger et pliable, il est équipé d'un moteur sans balais de 250 W situé dans le moyeu arrière, développant un couple de 38 Nm et capable d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h.

Sa batterie amovible de 36 V / 15,6 Ah garantit une autonomie impressionnante en mode assistance : jusqu'à 115 km sur une seule charge.

Les pneus de 20 pouces de type Fatbike offrent une excellente traction sur tous types de terrains, tandis que le dérailleur Shimano Tourney, associé à un sélecteur Shimano SIS à 7 vitesses, assure une conduite fluide.

De plus, le vélo est doté d'un feu arrière intégré au porte-bagages, incluant un feu de stop, et d'un phare avant puissant pour une visibilité optimale.

Vous trouverez le Engwe L20 SE en promotion à seulement 783,02 € grâce au code BBGGNT sur BuyBestGear, avec en plus un sac étanche Vakole grande capacité pour porte-bagages offert (valeur 99,99 €). Expédition gratuite depuis l'UE.



On continue avec le Lankeleisi MG600 Plus, également testé par nos soins.

Il s'agit ici de la nouvelle version 2024, équipée d'un capteur de couple. Propulsé par un moteur Bafang de 48 V et 1000 W, le vélo génère un couple de 70 Nm, offrant une capacité de montée de 35° et des pneus tout-terrain de 26 pouces.

La transmission est assurée par une cassette Shimano à 7 vitesses avec dérailleur Shimano Altus.

Le système de freinage est composé de freins hydrauliques avec des disques de 180 mm à l'avant et à l'arrière.

Le vélo propose 5 niveaux de puissance et peut atteindre une vitesse maximale de 42 km/h. Il dispose également d'une fourche suspendue et une autonomie allant jusqu'à 150 km.

Le Lankeleisi MG600 Plus est au prix réduit de 1 665,02 € grâce au code BBGGNT, avec en cadeau un sac étanche Vakole grande capacité pour porte-bagages. La livraison depuis l'UE est offerte.

Enfin, on termine avec le vélo électrique Lankeleisi Wombat-1, que nous avons présenté et testé en détail en septembre dernier.

Il est équipé d’un moteur sans balais de 1 000 W, offrant un couple maximal de 75 Nm, permettant d’atteindre une vitesse de pointe de 48 km/h et de grimper des pentes allant jusqu’à 35°. Un capteur de couple, précis et réactif, détecte les forces dynamiques et statiques, garantissant une conduite fluide sans besoin de démarrage manuel.

Sa batterie lithium amovible Samsung de 48 V / 20 Ah, entièrement intégrée dans le cadre, assure une autonomie d’environ 69 km en mode électrique pur et jusqu’à 150 km en mode assistance.

La transmission Shimano à 7 vitesses permet de passer facilement d’une vitesse réduite pour les montées à une vitesse plus élevée pour rouler rapidement. Combinée à l’assistance au pédalage, elle offre une flexibilité optimale pour s’adapter à toutes les situations.

Les freins à disque haute performance DYISLAND, avec un double système à l’avant et à l’arrière, garantissent un freinage efficace et rapide grâce à une excellente dissipation thermique. Le vélo est également équipé de pneus robustes de 20 x 3,0 pouces, adaptés à divers types de terrains.

Le Lankeleisi Wombat-1 est proposé à seulement 1 959,02 € grâce au code BBGGNT, avec la livraison gratuite depuis un entrepôt européen.

Signalons enfin qu'à l'occasion du Black Friday, BuyBestGear vous propose en plus de gagner des coupons de -5%, -3% et -2% (valables pendant 3 jours), un coffret cadeau ou une réduction supplémentaire sur un modèle de vélo en faisant tourner la roue. À noter que les coupons ne sont pas cumulables avec les cadeaux et ne sont pas applicables aux vélos Lankeleisi MG600 Plus et Engwe L20 SE.

Un concours vous offre également la chance de gagner l'un des 30 coffrets cadeaux BuyBestGear d'une valeur de 199 € contenant un canapé gonflable, une paire de lunettes de cyclisme et une mini lampe de poche.



Pour participer, il suffit de passer une commande pendant le Black Friday (jusqu'au 16/12). Les gagnants seront annoncés le 17 décembre sur BuyBestGear.