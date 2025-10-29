C'est un coup de fusil en pleine cérémonie de lancement. Alors que tous les yeux étaient rivés sur EA et le coup d'envoi de la Saison 1 de Battlefield 6 ce 28 octobre, Activision a décidé de sortir l'artillerie lourde. L'éditeur a d'annoncé un accès multijoueur gratuit pour son (encore) jeu phare, Call of Duty: Black Ops 6, à partir... du 28 octobre. Une coïncidence qui n'en est évidemment pas une.

Que contient cet essai gratuit de Black Ops 6 ?

Activision ne fait pas les choses à moitié. Du 28 octobre au 3 novembre, les joueurs auront un accès complet aux modes Multijoueur et Zombies de Black Ops 6. Cela inclut :

Plus de 40 cartes multijoueurs, dont les nouveautés Gravity et Mothball.

Plus de 10 modes de jeu.

Six cartes Zombies en "Directed Mode" (guidées).

L'événement d'Halloween "The Haunting", avec ses modes spéciaux et ses tueurs invités.

C'est une offre pléthorique pour un jeu qui a été très bien reçu l'année dernière.

Pourquoi ce timing est-il une déclaration de guerre ?

La date n'est pas un hasard. Le 28 octobre est le jour J pour Battlefield 6, qui lance sa Saison 1 très attendue. Mais surtout, c'est la date de lancement (très probablement par "shadow drop") de son propre Battle Royale free-to-play, Battlefield: REDSEC.

Grab your squad. We’ve got Black Ops 6 ?



Get access to Black Ops 6 Multiplayer and Zombies for free starting tomorrow ? pic.twitter.com/xTZv7VQlnP — Call of Duty (@CallofDuty) October 27, 2025





Activision utilise une tactique de contre-programmation agressive, déjà vue lors du lancement de la campagne de Battlefield 6 (où la campagne de Black Ops 6 était devenue gratuite). L'objectif est clair : ouvrir les vannes de son jeu le plus populaire pour "siphonner" les joueurs de son concurrent direct, pile au moment où celui-ci tente de créer l'événement.

Quels sont les enjeux de cette bataille ?

Activision semble vraiment inquiet cette année. Battlefield 6 connaît un démarrage fulgurant, dépassant même Call of Duty en popularité sur certaines plateformes comme Xbox, selon les données de Game Trends. Si le Battle Royale REDSEC, qui intègre la destruction, les véhicules et le jeu d'escouade, est de bonne qualité, il pourrait durablement menacer la domination de Warzone.





Cette manœuvre vise aussi à préparer le terrain pour Call of Duty: Black Ops 7, prévu pour le 14 novembre, dont les premières bandes-annonces ont été fraîchement accueillies par la communauté.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'essai gratuit de Black Ops 6 inclut-il la campagne ?

Non, cette fois-ci, l'essai gratuit se concentre uniquement sur les modes Multijoueur et Zombies. La campagne reste payante (ou accessible via le Xbox Game Pass).

Faut-il posséder Battlefield 6 pour jouer au Battle Royale REDSEC ?

Non, le mode Battlefield: REDSEC est une expérience "free-to-play" (gratuite) totalement indépendante. Tout le monde peut le télécharger gratuitement, même sans posséder le jeu de base Battlefield 6.

Quand sort Call of Duty: Black Ops 7 ?

Le prochain opus de la franchise, Call of Duty: Black Ops 7, est prévu pour le 14 novembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.