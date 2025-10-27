Il quitte les fourneaux pour le champ de bataille. Le célèbre chef étoilé Philippe Etchebest est la star inattendue d'un court trailer pour le prochain Call of Duty: Black Ops 7, prévu pour le 14 novembre. On l'y voit, regard déterminé, grimper dans une Ford Mustang digne d'un film d'espionnage. Une apparition choc qui a immédiatement fait exploser les réseaux sociaux, divisant profondément la communauté des joueurs.

Pourquoi cette collaboration divise-t-elle autant ?

Le buzz a fonctionné, mais il a surtout provoqué une levée de boucliers. Sur X (ex-Twitter), les critiques fusent : « C’est quoi la prochaine étape ? Zazie sur Warzone ? », ironise un internaute. « Au lieu de payer des collabs, investissez dans le jeu », tance un autre. Si quelques-uns saluent le côté "fun" et décalé de l'opération, la grogne domine.





Face à ce que beaucoup considèrent comme une nouvelle "incivilité" marketing, les sanctions se généralisent : les joueurs expriment massivement leur ras-le-bol et rappellent à Activision ses promesses non tenues.

Quelle est la stratégie d'Activision derrière ce coup marketing ?

La pression est immense pour l'éditeur, notamment face au succès critique et commercial de son rival direct, Battlefield 6, qui a réussi son lancement avec plus de 7 millions d'exemplaires vendus. Pour créer l'événement, Activision mise donc sur une stratégie marketing agressive à base de collaborations.





Le chef français n'est d'ailleurs pas la seule célébrité enrôlée. Des trailers similaires ont été mis en ligne avec l'influenceur américain Jake Paul ou la star de "Love Island" Huda Mustafa. L'objectif est clair : faire parler du jeu à tout prix et préparer le terrain pour la vente de nouveaux "skins" lucratifs.

Cette annonce n'est-elle pas une promesse trahie ?

C'est bien là que le bât blesse. En août dernier, Activision avait pourtant reconnu publiquement que le business des skins avait pris trop de place dans la saga, admettant s'être "éloigné de ce qui faisait l’originalité de Call of Duty". L'éditeur avait affirmé que les "commentaires des joueurs le touchaient profondément".

Il est temps de remplacer le Replacer.



Avec Chef Philippe Etchebest, la relève est assurée ?‍? pic.twitter.com/t0QhXAjgkU — Call of Duty France (@CallofDutyFR) October 25, 2025





L'arrivée de Philippe Etchebest, aussi "fun" soit-elle, est perçue par beaucoup comme le symbole de cette promesse trahie. "Vous ne comprenez décidément rien à ce qu'attendent les joueurs", peut-on lire sur X. Reste à savoir si l'ingrédient Etchebest sera celui du renouveau ou de l'indigestion.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la date de sortie de Call of Duty: Black Ops 7 ?

La sortie mondiale du jeu est fixée au 14 novembre 2025, sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Philippe Etchebest sera-t-il un personnage jouable (skin) ?

Activision n'a pas donné de détails, mais la pratique est courante. Il est quasiment certain qu'il s'agit de la promotion d'un "skin" (apparence de personnage) à l'effigie du chef, qui sera disponible à l'achat dans la boutique du jeu.

Pourquoi Battlefield 6 met-il la pression sur Call of Duty ?

Lancé en octobre, Battlefield 6 a connu le meilleur lancement de l'histoire de sa franchise avec 7 millions de copies vendues, tout en recevant un très bon accueil critique. Call of Duty: Black Ops 7 doit donc frapper fort pour regagner son trône de roi des FPS.