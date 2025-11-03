C'est une pilule difficile à avaler. Le mois dernier, Microsoft a augmenté le prix du Xbox Game Pass Ultimate de 50%, le faisant passer de 17,99 € à 26,99 €. Une hausse drastique.

Cette décision a provoqué une vague de résiliations et une colère massive sur les réseaux sociaux. Pourtant, si les joueurs sont furieux, un groupe se réjouit en coulisses : les développeurs de Call of Duty.

Pourquoi les développeurs voient-ils cette hausse d'un bon œil ?

L'information provient de GhostofHope, un leaker réputé pour sa fiabilité sur la franchise Call of Duty. Selon lui, les studios d'Activision voient cette augmentation de prix comme un événement "positif".

Il affirme avoir parlé à plusieurs développeurs. Financièrement, cette hausse est une victoire pour les équipes de création. Elle va générer "plus de revenus", ce qui leur donne "plus de contrôle sur leur avenir et ce qu'ils peuvent accomplir".

Quel est l'impact sur les bonus des studios ?

L'impact est direct sur la rémunération. GhostofHope explique qu'il y a désormais "beaucoup plus d'avantages financiers avec les bonus" si les jeux connaissent le succès. Cela suggère que l'ancien modèle, jugé "non durable et dommageable" par le fondateur d'Arkane Studios en juillet, rendait ces bonus difficiles à atteindre.

Cette hausse de prix signifie aussi que les développeurs sont désormais incités à "créer des jeux qui se vendent mieux" pour toucher ces primes, et pas seulement compter sur le Game Pass.

Un changement au coeur de la nouvelle stratégie de Xbox

Cette augmentation intervient alors que Xbox change de stratégie. Les ventes de matériel (les consoles) ont chuté de 29% au premier trimestre fiscal 2026. Microsoft se concentre donc moins sur la vente de consoles que sur l'édition, le cloud et son service d'abonnement phare.

Le Game Pass n'est plus un produit d'appel bon marché, mais le cœur financier de l'écosystème. L'ambiance chez Activision concernant Black Ops 7 serait d'ailleurs bien meilleure depuis ce changement, alors que la direction n'était "pas heureuse" il y a quelques mois.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le prix du Game Pass a-t-il vraiment augmenté de 50% ?

Oui, l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate est passé de 17,99 € à 26,99 € le mois dernier, provoquant une large grogne des abonnés.

Tous les studios sont-ils d'accord ?

Pas forcément, mais cette hausse répond à certaines critiques. En juillet, le fondateur d'Arkane Studios (Dishonored) avait qualifié le modèle Game Pass (à son ancien prix) de "non durable et dommageable" pour les studios.