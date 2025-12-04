C'est une nouvelle qui sonne comme une leçon pour toute l'industrie du jeu vidéo. Le très populaire Helldivers 2, connu pour son poids colossal sur ordinateur, vient de subir une diète drastique.

Le studio Arrowhead a annoncé une mise à jour, actuellement en bêta sur Steam, qui réduit la taille d'installation de 154 Go à un svelte 23 Go. Un gain net de 131 Go qui interroge sur les pratiques d'optimisation des développeurs.

Pourquoi le jeu était-il si lourd à l'origine ?

L'obésité numérique de ce titre n'était pas un hasard, mais un choix technique délibéré, bien que daté. Pour améliorer l'optimisation sur les anciens disques durs mécaniques (HDD) et leurs têtes de lecture lentes, les développeurs avaient volontairement dupliqué des milliers de fichiers. Une texture ou un modèle 3D pouvait ainsi exister en plusieurs exemplaires pour être accessible plus rapidement, réduisant le trajet physique de la tête de lecture.

Helldivers! Ready to save storage space on your PC?



We've worked together with our friends at @ArrowheadGS to reduce the @helldivers2 PC installation size from ~154GB to ~23GB.



Available now as a public technical beta on Steam!? https://t.co/C5fo3K20Lv — Nixxes Software (@NixxesSoftware) December 2, 2025

Cette méthode, autrefois pertinente, est devenue une hérésie à l'ère du SSD roi, où les temps d'accès sont quasi instantanés. Le résultat ? Un jeu gonflé artificiellement pour satisfaire une minorité de joueurs, environ 11 % de la base d'utilisateurs selon le studio, encore équipés de HDD.

Quelle solution technique a été mise en place ?

La solution miracle, menée par les experts en portage de Nixxes Software, tient en un mot : la déduplication. Le principe est simple. Au lieu de conserver d'innombrables copies, Helldivers 2 ne garde désormais qu'une seule version de chaque fichier et utilise des pointeurs pour y accéder. C'est un grand ménage de printemps qui élimine tout le superflu.

Arrowhead a longtemps craint que ce changement n'allonge considérablement les temps de chargement. Or, les tests ont révélé une réalité surprenante. Le principal facteur de lenteur n'était pas lié à la taille du jeu, mais à la génération procédurale des niveaux, une tâche qui repose avant tout sur le processeur. Le chargement des fichiers se faisant en parallèle, l'impact est minime, de l'ordre de "quelques secondes" dans le pire des cas.

Quel est l'impact pour les joueurs et l'industrie ?

Pour les joueurs sur PC, le bénéfice est immédiat : 131 Go d'espace disque récupéré, soit l'équivalent de plusieurs autres gros titres. Pour en profiter, il faut pour l'instant activer manuellement la version bêta "prod_slim" sur Steam, mais cette version allégée deviendra bientôt la norme. Une réinstallation complète du jeu est toutefois conseillée pour une transition propre.

Cette prouesse technique envoie un message fort à toute l'industrie. Alors que des jeux comme Call of Duty flirtent avec les 250 Go, Arrowhead et Nixxes prouvent qu'une meilleure optimisation est possible. L'espace disque des joueurs et la bande passante ne sont pas des ressources infinies. L'ère de la paresse technique a peut-être enfin une date de péremption.

Foire Aux Questions (FAQ)

La réduction de taille va-t-elle ralentir mon jeu ?

Non, ou très peu. Selon les développeurs, l'impact sur les temps de chargement est minimal, même sur un disque dur mécanique (HDD). Pour les possesseurs de SSD, la différence devrait être imperceptible, car la lenteur venait principalement de la génération des niveaux par le processeur.

Dois-je faire quelque chose pour bénéficier de cette mise à jour ?

Pour le moment, cette version allégée est une bêta optionnelle. Vous devez vous rendre dans les propriétés du jeu sur Steam, onglet "Bêtas", et sélectionner la version "prod_slim". Une fois la phase de test terminée, cette version deviendra la norme pour tout le monde via une mise à jour standard.

Est-ce que cette optimisation affecte la version console du jeu ?

Non, cette optimisation concerne uniquement la version PC. La version console, conçue dès le départ pour le SSD de la PS5, a toujours eu une taille beaucoup plus raisonnable, avoisinant les 25 Go, prouvant que le problème était spécifique au portage initial sur ordinateur.