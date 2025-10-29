La rumeur n'en est plus une. Ce qui était un bruit de couloir depuis la hausse du prix du Game Pass est maintenant une piste sérieuse. Microsoft a officiellement confirmé être en train de tester une version gratuite de son service de cloud gaming, financée par la publicité. Une stratégie calquée sur Netflix ou Spotify qui pourrait attirer un public immense, notamment sur les marchés émergents.

Qu'est-ce que Microsoft a confirmé exactement ?

La confirmation est venue d'un cadre de Microsoft lors d'une interview avec le New York Times. Oui, l'entreprise mène des "tests internes" pour une offre de cloud gaming gratuite.

Il est important de noter qu'il s'agirait d'un "programme distinct" et non d'une nouvelle formule du Game Pass actuel. L'idée est de donner accès à un catalogue de jeux (probablement limité) en streaming, en échange de publicités obligatoires.

Comment fonctionnerait ce "Game Pass gratuit" ?

Si Microsoft reste discret sur les détails, les rumeurs qui circulent depuis l'été dernier donnent une idée du compromis. Le modèle testé imposerait une séquence publicitaire de deux minutes avant le lancement du jeu. De plus, le temps de jeu serait encadré :

Sessions de jeu limitées à une heure .

. Un quota total de cinq heures gratuites par mois.

Ces limitations visent évidemment à encourager les joueurs à basculer vers les offres payantes, tout en leur permettant de découvrir le service.

Pourquoi Microsoft explore-t-il cette piste maintenant ?

Cette expérimentation intervient dans un contexte tendu. Microsoft a récemment augmenté les tarifs de son Game Pass Ultimate, provoquant des critiques. Cette offre "freemium" serait une réponse stratégique pour toucher un public plus large, en particulier dans les marchés émergents où le coût de l'abonnement est un frein majeur.





C'est aussi un moyen de générer une nouvelle source de revenus publicitaires, à l'image de ce que font les géants du streaming vidéo et musical.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette offre gratuite sera-t-elle liée au Game Pass ?

Non. Selon le responsable de Microsoft, il s'agit d'un "programme distinct" du Game Pass. Il ne donnera probablement accès qu'à une sélection de jeux, et non au catalogue complet.

Quand cette offre gratuite sera-t-elle disponible ?

Aucune date n'a été annoncée. Microsoft a seulement confirmé que des tests étaient en cours "en interne". Une version bêta pourrait être lancée dans les prochains mois, mais rien n'est officiel.

Pourrai-je télécharger les jeux gratuitement ?

Non. Cette offre gratuite reposerait exclusivement sur le streaming via le Xbox Cloud Gaming. Il ne sera pas possible de télécharger les jeux localement sur sa console ou son PC, et une très bonne connexion Internet sera nécessaire.