On commence avec la caméra d'action Insta360 Ace Pro 2.

Dotée d’un tout nouveau capteur 1/1,3" 8K, associé à l’optique Leica Summarit, la Insta360 Ace Pro 2 redéfinit les standards de la qualité d’image. Grâce à une plage dynamique de 13,5 stops et des pixels de 2,4 μm, chaque scène gagne en richesse, en contraste et en précision, même dans les conditions les plus exigeantes.

La caméra embarque une double puce IA, comprenant une puce dédiée à la réduction du bruit et au traitement d’image, ainsi qu’une puce IA 5 nm pour des performances de traitement avancées. Résultat : le mode PureVideo offre une capture nocturne exceptionnelle, avec des vidéos nettes en 4K à 60 ips, une réduction du bruit optimisée par IA et une luminosité améliorée, pour des scènes plus lumineuses même en pleine obscurité.

Côté audio, un pare-vent amovible associé à des algorithmes audio intelligents permet de réduire efficacement le bruit du vent et d’améliorer la clarté sonore, garantissant une expérience immersive dans toutes les conditions.

L’Active HDR en 4K 60 ips sublime vos images avec une gestion fine des lumières et des ombres, tandis que les profils colorimétriques Leica ajoutent une touche cinématographique unique. La stabilisation FlowState assure quant à elle une fluidité parfaite, même en mouvement, et l’objectif ultra grand angle 157° avec technologie MegaView capture une vue spectaculaire et sans distorsion.

Résistante et prête à l’aventure, la Ace Pro 2 est étanche jusqu’à 12 mètres et opérationnelle jusqu’à -20°C, pour vous accompagner dans les environnements les plus extrêmes.

Enfin, son écran tactile rabattable de 2,5 pouces a été entièrement repensé : il offre une densité de pixels augmentée de 70 %, une luminosité supérieure de 6 %, et une structure deux fois plus résistante, idéale pour un cadrage précis et confortable, même en plein soleil.

Retrouvez l'Insta360 Ace Pro 2 (Pack Standard) à 369,99 € grâce au coupon à cocher sur Amazon (prix officiel 449,99 €).





