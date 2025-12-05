La chaîne cryptée a décidé de marquer les esprits pour cette fin d'année 2025. Loin de se contenter des programmes habituels, le groupe déploie deux opérations majeures destinées à récompenser la fidélité de ses clients. La première prend la forme d'un grand jeu de Noël, tandis que la seconde marque le retour inattendu d'un avantage qui avait disparu.

Comment participer au grand jeu de Noël de Canal+ ?

Pour les fêtes, la plateforme a lancé son traditionnel calendrier de l'Avent via sa section "Le Club". Le principe est simple : chaque jour jusqu'au 24 décembre, une nouvelle case virtuelle est à ouvrir pour tenter de remporter des cadeaux.

C'est chose faite, "LA PRESSE by PRISMA" semble être en cours de déploiement au sein de l'App CANAL+. Accessible pour tous les abonnés CANAL+ (en supplément à 9€ pour les autres).

L'opération a démarré fort avec un téléviseur Samsung dernier cri et des places de spectacle. Accessible depuis le site web ou l'application mobile, ce jeu-concours permet de participer aux tirages au sort jusqu'au 1er janvier 2026, offrant une chance même aux retardataires.

Quelle est cette nouvelle offre de presse gratuite ?

C'est le retour que personne n'attendait. Près d'un an après la suppression du PassPresse, qui avait laissé un vide pour les amateurs de magazines, le groupe réintègre la presse dans son offre. Le nouveau service, baptisé "La Presse by Prisma", est accessible sans surcoût pour la majorité des abonnés.

Cette nouvelle plateforme, discrètement lancée, propose une quinzaine de titres phares du groupe Prisma Media. On y retrouve des noms bien connus comme Capital, GEO, Femme Actuelle ou encore Télé Loisirs, couvrant une large palette de thématiques. L'accès se fait via la rubrique "Chaînes & apps" de l'application Canal+.

Qui peut vraiment profiter de ces avantages ?

Si le calendrier de l'Avent est ouvert à tous les membres du Club Canal+, l'accès à "La Presse by Prisma" comporte quelques nuances. La gratuité est la règle pour la plupart des offres de la chaîne.

Cependant, les abonnés à certaines formules plus basiques (comme TV+ ou CANAL+SERIES) devront souscrire une option payante pour en bénéficier. Une stratégie qui vise à valoriser les abonnements les plus complets du groupe, tout en proposant une porte d'entrée payante pour les autres.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment accéder au calendrier de l'Avent ?

Il suffit de se connecter à son compte Canal+ sur le site ou l'application, de cliquer sur son profil puis de se rendre dans la section "Le Club". Le calendrier y est mis en avant.

Quels magazines sont inclus dans "La Presse by Prisma" ?

L'offre inclut une quinzaine de titres comme Capital, GEO, Télé Loisirs, Femme Actuelle, Voici, Cuisine Actuelle et The Good Life. La liste pourrait évoluer.

Le service de presse permet-il la lecture hors ligne ?

Non, pour le moment, les magazines ne peuvent être lus qu'en streaming. Il n'est pas possible de les télécharger pour une consultation sans connexion internet.