C'était une pratique tolérée, voire encouragée. Prêter ses codes Canal+ à un ami ou un membre de la famille n'habitant pas sous le même toit est sur le point de devenir de l'histoire ancienne.

En modifiant en toute discrétion ses conditions générales d'abonnement (CGA), la chaîne cryptée a posé les bases légales pour interdire le partage de compte hors du foyer, s'alignant ainsi sur ses concurrents américains.

Qu'est-ce qui change concrètement dans les règles ?

Le diable se cache dans les détails. Et ici, le détail crucial est une simple modification de terminologie dans les conditions générales d'abonnement. La clause, qui autorisait jusqu'à présent un usage au sein du "cercle familial", a été remplacée par une formule bien plus stricte : l'accès aux services est dorénavant limité à un usage "strictement privé et au sein du même foyer".

❓ Le partage de compte chez @canalplus c'est bientôt terminé ?



Les nouvelles conditions générales précisent que "l’usage doit rester strictement privé et limité au sein du même foyer", alors que jusqu'ici il était permis au sein du "cercle familial". — ? Anaël (@anael_tw) December 2, 2025

Concrètement, cela veut dire que prêter ses codes à un ami, un parent ou un enfant qui a quitté la maison est désormais interdit. Le groupe enfonce le clou en précisant que l'abonné s'engage "à ne communiquer à personne en dehors de son foyer son identifiant et son mot de passe". Toute monétisation des droits, visant les plateformes de partage, est également proscrite.

Comment Canal+ compte-t-il appliquer cette interdiction ?

Pour l'instant, CANAL+ ne sort pas encore l'artillerie lourde. Aucune vague de blocage massive n'a été annoncée. La chaîne met simplement en place sa base légale pour agir plus tard. Les nouvelles conditions générales lui donnent cependant le droit de procéder à des "contrôles appropriés" pour s'assurer du respect des règles.

La méthode la plus probable sera la surveillance des adresses IP, une technique déjà employée par ses concurrents pour repérer des connexions simultanées depuis des localisations géographiques distinctes et récurrentes. De plus, l'utilisation d'un réseau privé virtuel (VPN) pour dissimuler ou altérer son adresse IP est maintenant formellement interdite, fermant une porte de contournement bien connue des utilisateurs.

Pourquoi ce revirement de stratégie ?

Le virage est pour le moins ironique. On se souvient de la célèbre campagne publicitaire de 2020, "Les Codes", où des célébrités comme Kad Merad ou Jonathan Cohen encourageaient sans détour le partage. Le slogan était même "Le plus simple pour partager ses codes Canal+, c'est d'en avoir." Cette époque de tolérance semble révolue, alignant la chaîne sur une tendance de fond du secteur du streaming.

En réalité, la chaîne française emboîte le pas de Netflix, qui a lancé l'offensive dès 2023. L'opération s'est avérée extrêmement rentable pour le géant américain, qui a gagné près de 6 millions de nouveaux abonnés dans le monde juste après avoir mis fin à la gratuité du compte partagé. Disney+ et HBO Max ont suivi en 2024. L'objectif est clair : convertir les utilisateurs "parasites" en clients payants.

Foire Aux Questions (FAQ)

La fin du partage de compte est-elle immédiate ?

Non, pour le moment, seul le texte des conditions générales a été modifié. Canal+ n'a pas communiqué sur un calendrier de mise en application des contrôles ou d'éventuels blocages. Il s'agit avant tout d'une base légale pour pouvoir agir ultérieurement.

Puis-je encore regarder Canal+ en vacances ?

Oui, la portabilité européenne reste autorisée pour des séjours temporaires. La nouvelle règle vise à empêcher les utilisations régulières et simultanées depuis différents foyers permanents, et non les déplacements ponctuels de l'abonné principal.