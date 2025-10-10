Dans un marché du streaming de plus en plus fragmenté et coûteux, Canal+ dégaine son arme fatale pour séduire la jeune génération. L'offre Rat+, véritable phénomène lors de ses précédentes apparitions, fait son grand retour jusqu'au 15 octobre 2025.

Le principe reste le même : proposer un accès quasi illimité à une montagne de contenus pour un prix défiant toute concurrence, à condition d'avoir moins de 26 ans. Mais cette année, il faudra choisir son camp.

Que contient l'offre Rat+ Ciné Séries ?

L'offre phare, Rat+ Ciné Séries, est une véritable machine de guerre anti-ennui. Pour 19,99 € par mois, elle regroupe un bouquet impressionnant : les chaînes Canal+ (y compris Box Office, Grand Écran, Séries...), Netflix (formule standard 2 écrans), Apple TV+, HBO Max, Paramount+ et OCS. Le tout est accessible via l'application myCANAL, qui centralise l'ensemble des contenus.





En souscrivant à cette offre, vous avez de quoi vous occuper jusqu'à la fin de l'hiver, notamment avec l'arrivée de la dernière saison de Stranger Things sur Netflix.

Et pour les fans de sport ?

Canal+ n'oublie pas les amateurs de sueur et de crampons. La seconde formule, Rat+ Sport, proposée au même tarif de 19,99 € par mois, remplace le bouquet de plateformes de streaming par un accès complet à l'offre sport du groupe. Cela inclut les chaînes Canal+ Sport, Sport 360 et Foot+, mais surtout, l'intégration des bouquets beIN Sports et Eurosport.





De quoi suivre la Ligue 1, une grande partie de la Ligue des Champions, la Formule 1, le MotoGP, la NBA et bien d'autres compétitions internationales.

Quelles sont les conditions pour en profiter ?

Le bon plan a ses règles. L'abonnement est strictement réservé aux personnes âgées de moins de 26 ans, et il faudra le prouver en fournissant une pièce d'identité valide lors de la souscription. L'offre est sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez la résilier à tout moment, sans frais.



Attention, cette promotion est limitée dans le temps : vous avez jusqu'au 15 octobre 2025 pour souscrire. Passé cette date, il sera trop tard.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'offre est-elle vraiment sans engagement ?

Oui, l'offre est totalement sans engagement. Vous pouvez vous désabonner à tout moment, sans frais et sans préavis, directement depuis votre espace client Canal+.

Faut-il être étudiant pour profiter de l'offre Rat+ ?

Non, la seule et unique condition est d'avoir moins de 26 ans le jour de la souscription. Il n'est pas nécessaire d'être étudiant, il suffit de pouvoir justifier de son âge avec une pièce d'identité.

Comment sont gérés les comptes des autres plateformes (Netflix, Apple TV+, etc.) ?

Tout est centralisé au sein de l'application myCANAL. Une fois votre offre Rat+ activée, vous pourrez lier vos comptes de streaming existants ou en créer de nouveaux directement depuis l'interface pour profiter de tous les contenus sans jongler entre les applications.