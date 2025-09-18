C'est la fin d'un chapitre pour le groupe audiovisuel français. Lancée en 2013 pour contrer l'arrivée imminente de Netflix, la chaîne Canal+ Séries tirera sa révérence le 13 octobre prochain. Après avoir discrètement disparu des plans de service de plusieurs opérateurs cet été, l'annonce a été confirmée dans une communication interne.

Loin d'être un aveu de faiblesse, cet arrêt symbolise une mutation stratégique profonde : la télévision linéaire n'est plus la priorité, place au tout-streaming.

Pourquoi cette chaîne est-elle en train de disparaître maintenant ?

L'arrêt de Canal+ Séries découle directement des changements dans les habitudes d'utilisation. Initialement conçue comme un espace d'exposition pour les créations originales et les séries américaines inédites, la chaîne a été peu à peu dévorée par l'attrait de l'offre de streaming sur demande du groupe. Les téléspectateurs ont largement opté pour la flexibilité des plateformes, délaissant la programmation rigide de la télévision traditionnelle.

Canal+ ne fait que s'inscrire dans une tendance globale, semblable à HBO qui a transféré une large part de son contenu exclusif vers sa plateforme Max.

Qu'est-ce que cela change concrètement pour les abonnés ?

Pour les abonnés, le contenu ne disparaît pas, il se déplace. L'intégralité des programmes, des Créations Originales comme Le Bureau des Légendes aux acquisitions internationales, reste disponible sur myCanal et via l'offre SVOD "Canal+ Séries".

Le véritable changement est donc une incitation, voire une obligation, à adopter les usages du streaming. Pour les fidèles du "zapping" et de la grille des programmes, c'est la fin d'une habitude. Pour Canal+, c'est une manière de rationaliser son offre et de concentrer ses investissements là où se trouve son audience.

Quel est le plan stratégique de Canal+ associé à cette action ?

Cette orientation fait partie d'une stratégie globale pour faire de Canal+ un super-agrégateur de contenus, un « Netflix à la française », qui englobe aussi les principales plateformes rivales.

En rationalisant son offre linéaire, le groupe consolide le rôle central de myCanal en tant que seul portail vers son univers. La finalité est évidente : se transformer en un acteur hybride majeur, en mesure de concurrencer les géants du streaming américains tout en préservant l'impact de ses émissions en direct, surtout dans le domaine sportif.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le service d'abonnement « Canal+ Séries » est-il également supprimé ?

Non, il est crucial de ne pas confondre les deux. C'est la chaîne de télévision linéaire qui cesse d'émettre. L'offre de streaming par abonnement (SVOD) qui porte le même nom, accessible à partir de 6,99€/mois, continue d'exister et reste un produit d'appel important pour le groupe. Son catalogue demeure accessible via myCanal.

Où pourrai-je regarder les Créations Originales Canal+ ?

Toutes les séries produites et coproduites par Canal+, comme Le Bureau des Légendes, Engrenages ou les nouveautés, seront disponibles en intégralité et à la demande sur la plateforme myCanal, incluse dans les abonnements Canal+.

Cette fermeture annonce-t-elle la fin d'autres chaînes Canal+ ?

Pour le moment, aucune autre fermeture n'a été annoncée. Cependant, cette décision confirme que Canal+ évalue en permanence la pertinence de ses chaînes linéaires face à la montée en puissance de la consommation à la demande. Il n'est pas exclu que d'autres chaînes spécialisées suivent le même chemin à l'avenir si leurs audiences linéaires déclinent au profit du streaming.