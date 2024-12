On commence avec le casque Bluetooth JBL Live 770 NC.

Il offre un son immersif grâce à ses haut-parleurs de 40 mm et au puissant JBL Signature Sound, sublimé par la technologie JBL Spatial Sound.

Adaptez votre écoute avec la réduction de bruit adaptative pour une concentration optimale, ou optez pour Smart Ambient pour rester attentif à votre environnement.

Avec à la connexion multi-source, passez aisément d’un appareil Bluetooth à un autre, ou utilisez la prise audio jack pour plus de polyvalence. Le casque intègre également une détection intelligente : il met automatiquement votre musique en pause lorsque vous le retirez et la reprend dès que vous le replacez.

Profitez d’une autonomie exceptionnelle allant jusqu’à 65 heures sans fil, avec une recharge complète en seulement 2 heures via USB-C. Vous n'avez pas le temps d'attendre ? Obtenez 4 heures d’écoute avec seulement 5 minutes de recharge.

Le JBL Live 770 NC est proposé en noir à 99,99 € au lieu de 159,99 €, soit une remise de 38 % sur la Fnac, et sera expédié à partir du 9 décembre.



