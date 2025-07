On démarre avec l'interface de streaming Razer Stream Controller X.

Prenez le contrôle total de votre flux de travail avec 15 boutons Switchblade entièrement personnalisables, pensés pour offrir une gestion intuitive du bout des doigts. D’un simple geste, pilotez vos applications, vos effets lumineux, votre audio et plus encore, avec une navigation claire rendue possible par des icônes visuelles entièrement personnalisables.

Grâce aux macros à actions multiples, simplifiez votre quotidien en déclenchant plusieurs commandes à la fois, successivement ou simultanément. Lancez un live, ouvrez vos logiciels ou exécutez une série d’actions complexes en appuyant sur un seul bouton.

La compatibilité native avec les principaux logiciels de streaming assure une prise en main immédiate. Le logiciel Loupedeck, simple et intuitif, permet de glisser-déposer facilement des commandes à partir d’une vaste bibliothèque de plug-ins, incluant de nombreuses extensions tierces et personnalisables.

Pensée pour le multitâche, l’interface offre une organisation claire et fluide : stockez un nombre illimité d’actions sur chaque bouton, créez des profils adaptés à chaque usage, et laissez le Mode Dynamique activer automatiquement le bon profil selon l'application en cours.

Le support magnétique inclus, amovible et incliné à 50°, assure une position de travail confortable et stable. Il garantit une parfaite visibilité de l’interface tout en maintenant fermement l’appareil en place grâce à sa base antidérapante.

Retrouvez le Razer Stream Controller X à 103 € en ce moment sur Amazon.





