On commence avec le casque Bluetooth Sennheiser ACCENTUM Plus - Blanc.

Équipé d'un égaliseur intégré à 5 bandes et de modes sonores personnalisables, il offre un son stéréo HD immersif et sur-mesure, tandis que l'ANC hybride adaptatif assure un son pur sans bruits extérieurs.

Grâce aux oreillettes douces et rembourrées et son arceau ajustable, profitez d'une écoute prolongée en tout confort.

Gérez votre musique et vos appels avec facilité : appuyez pour lire ou mettre en pause, faites glisser pour régler le volume et balayez pour changer de piste ou répondre à un appel / raccrocher.

Profitez de 5 heures d'écoute avec seulement 10 minutes de charge et bénéficiez d'une longue autonomie totale de 50 heures.

Le casque est livré avec un câble audio supplémentaire pour une utilisation filaire ainsi qu'un étui de transport.

Le casque sans fil Sennheiser ACCENTUM Plus en blanc est en promotion à 149,17 € au lieu de 229,90 € (prix officiel), soit une remise de 35 % sur Amazon.



On continue avec les écouteurs Bluetooth Baseus Bowie MA10.

Ils intègrent une technologie avancée de réduction active du bruit à double entrée, capable de diminuer jusqu'à 95 % des bruits environnants avec une profondeur de réduction allant jusqu'à -48 dB. Grâce à leurs 4 micros ENC, ils captent votre voix avec précision tout en éliminant les bruits de fond, assurant des appels clairs.

Profitez d'une autonomie de 8 heures par charge et d'une autonomie totale de 140 heures avec le boîtier. Une charge rapide de 10 minutes vous offre 2 heures de musique, tandis qu'une charge complète du boîtier ne prend que 1,5 heure.

Dotés d'une étanchéité IPX6, les écouteurs sont résistants à la sueur, à l'eau et à la pluie, tandis que leur design ergonomique assure un maintien sécurisé et confortable pendant des heures.

La technologie de faible latence à double canal de Baseus garantit une synchronisation parfaite entre l'image et le son lorsque vous jouez ou regardez des films, réduisant la latence à seulement 0,038 seconde.

Les écouteurs sans fil Baseus Bowie MA10 sont en ce moment à 25,63 € sur Amazon avec le coupon à cocher, soit une remise de 35 % par rapport à leur prix officiel de 39,99 €.



Enfin, on termine ce top 3 avec la TV QLED Samsung The Serif TQ55LS01D 2024 - 55".

Fruit de la collaboration avec les frères Bouroullec, le téléviseur est conçu pour s’intégrer harmonieusement dans tout intérieur.

Avec son design à 360°, ses pieds détachables et sa finition blanche, il devient un élément central ou se fond discrètement dans votre décor. La fonction mode Ambiant permet de projeter des décors uniques créés par les designers même lorsqu'il est éteint.

Son écran QLED 4K UHD, certifié anti-reflets, offre des couleurs vives et une qualité d’image exceptionnelle. Avec un indice de qualité d’image (PQI) de 3300, la technologie Quantum HDR et une gamme de couleurs complète à 100%, il offre des images d'une clarté exceptionnelle, quelles que soient les conditions de visionnage.



Propulsée par Tizen, la TV donne accès à vos applications de streaming et à plus de 120 chaînes gratuites via Samsung TV Plus, et la connectivité NFC permet de facilement connecter des dispositifs audio compatibles.

La TV est livrée avec une télécommande universelle solaire.

Le téléviseur QLED Samsung The Serif TQ55LS01D 2024 55" est en ce moment à 1 190 € au lieu de 1 590 € (prix officiel), soit une remise de 25 % sur Boulanger avec livraison offerte.

